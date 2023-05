E se o Inter vencer a Liga dos Campeões desta temporada?

Aanalistas, ex-jogadores, jornalistas e torcedores de praticamente todos os cantos do mundo têm como certo que o vencedor do confronto entre Real Madrid e Manchester City vencerá a Liga dos Campeões.

Eles subestimam quem luta por uma vaga na final do outro lado do sorteio. Esquecendo que, por exemplo, o Inter tem habilidade e armas para surpreender qualquer um e não terá a pressão de ter que vencer a final em Istambul.

Mas a seleção italiana, com um pé na final após a vitória por 2 a 0 sobre o AC Milãotem muitos jogadores interessantes que podem ter algo a dizer nesse jogo de 10 de junho.

Os gostos de Brozovic, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan parecem saber lidar bem com a bola e saber o tempo de jogo.

Dzekojogo veterano de, Lucasseu físico imponente e LautaroO dinamismo pode ser um problema para qualquer defesa na Europa em uma noite inspirada. imaturo e Gravetos são defensores de classe mundial e Dumfries supera seu tamanho.

Xavi disse isso e muitos riram. Eles haviam sido sorteados no grupo mais difícil em muitos anos. Bem, talvez o treinador não estivesse tão longe da verdade.

O mito do futebol italiano defensivo

Numa partida que se esperava apertada e com poucas chances, dez minutos foram suficientes para ver que o jogo ia ser tudo menos isso. Dois gols em um piscar de olhos Inter colocou o jogo em movimento, e o jogo manteve o ritmo acelerado até o apito final. O que aconteceu com o ‘catenaccio’ italiano?

Dzeko sempre responde

Aos 37 anos, Edin Dzeko continua a garantir duas coisas que o tornaram um dos melhores jogadores do esporte por 17 temporadas: faro para o gol e compreensão do jogo. O primeiro conta com mais de 300 golos em competições oficiais. A segunda, seu físico e inteligência privilegiados quando está em campo. Ele abriu o placar de escanteio e sempre foi um incômodo para a defesa ‘rossoneri’. Todo mundo iria querer um Dzeko em seu esquadrão.

Maignan é o diferencial do Milan

Se Milão acreditam ter alguma chance de chegar à final em Istambul, é por causa da atuação de Mike Maignan. O goleiro francês veio em socorro de sua equipe e evitou o que poderia ter sido um placar dramático, defendendo vários chutes à queima-roupa, especialmente um um a um com Dzeko no início do segundo tempo. Seu goleiro manteve a equipe de Pioli com esperança.

Brahim está pronto para mais do que apenas o Milan

Um dos poucos destaques do jogo para Estacaslado de foi o desempenho de brahim. Não foi a sua melhor noite mas deixou marcas do grande futebolista que é, mostrou carácter e não desistiu num cenário adverso. Faltava-lhe um parceiro que o ajudasse a transformar a sua criatividade em algo produtivo.