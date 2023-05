Economizar no Supermercado: Dicas Essenciais para Reduzir Gastos.

Fazer compras no supermercado pode ser uma das maiores despesas domésticas. No entanto, existem várias maneiras de economizar no supermercado sem abdicar da qualidade dos alimentos. Confira algumas dicas práticas para economizar no supermercado e reduzir suas despesas mensais!

Como economizar no supermercado: dicas essenciais para reduzir seus gastos

Antes de ir ao supermercado, faça uma lista dos produtos que precisa comprar. Parece simples, mas isso te ajudará a evitar compras desnecessárias e a focar apenas no que é importante.

Além disso, evite ir ao supermercado quando estiver com fome. Visto que ir ao supermercado com fome pode resultar em compras impulsivas. Por isso, certifique-se de comer antes de fazer compras.

Pesquise preços

Antes de comprar um produto, pesquise em diferentes pontos de venda. Além disso, compre produtos da estação. Uma vez que os produtos da estação tendem a ser mais baratos e frescos.

Além disso, sempre que possível compre produtos a granel. Haja vista, comprar produtos a granel, como arroz, macarrão e nozes, pode ser mais econômico do que comprar em embalagens individuais.

Compre produtos em promoção

Aproveite as promoções, mas certifique-se de que o produto realmente atenda às suas necessidades. Além disso, use cupons. Isso porque muitas lojas oferecem cupons de desconto e esse detalhe pode fazer muita diferença nas suas compras.

Além disso, compre marcas próprias. Uma vez que as marcas próprias costumam ser mais baratas do que as marcas famosas. Outro ponto importante é evitar comprar produtos desnecessários.

Por isso, evite comprar produtos que não precisa ou que não serão usados. Assim sendo, pense sobre o produto na sua rotina antes da aquisição.

Evite comprar produtos de marca no início do corredor

Os produtos de marca costumam ser colocados no início do corredor para chamar a atenção dos consumidores, sendo essa uma antiga estratégia de marketing aplicada na rotina do cliente.

Além disso, evite comprar produtos no caixa. Uma vez que os produtos colocados no caixa custam mais. Sendo assim, essa é outra ação de marketing que faz com que o cliente compre um produto, enquanto aguarda na fila do caixa.



Você também pode gostar:

Compre carne em cortes mais baratos

Se você gosta de carnes, os cortes mais baratos de carne podem ser tão saborosos quanto os mais caros. Além disso, alguns supermercados fazem promoções específicas de carnes em algum dia da semana.

A mesma dica é válida para legumes e frutas. Por isso, preste atenção aos dias de promoções para ir fazer suas compras. Além disso, compre frutas e legumes congelados, pois podem ser mais baratos do que os frescos.

Compre produtos que duram mais tempo

De forma geral, produtos com prazo de validade mais longo, como macarrão e arroz, podem ser comprados em quantidades maiores e com preços mais baixos.

Além disso, compre produtos genéricos. Visto que muitos produtos têm marcas genéricas que são mais baratas e podem ser tão boas quanto as marcas famosas. Portanto, pode ser válido testar produtos de outras marcas.

Use sacolas reutilizáveis

Leve sacolas reutilizáveis para o supermercado para evitar o uso de sacolas plásticas. Uma vez que alguns estabelecimentos cobram a unidade da sacola.

Além disso, compare o preço por unidade. Já que muitas vezes, os produtos são vendidos em diferentes tamanhos e embalagens. Por isso, compare o preço por unidade para determinar qual é a opção mais econômica.

Evite comprar produtos processados

Geralmente, alimentos processados costumam ser mais caros do que alimentos frescos e saudáveis. Por isso, é viável planejar suas refeições semanais com antecedência para evitar compras desnecessárias e desperdício de alimentos.

Os mercados locais costumam oferecer produtos frescos e baratos. Contudo, se esse não for o caso do supermercado próximo da sua casa, pode ser viável analisar o custo-benefício de conhecer outros estabelecimentos nas proximidades.