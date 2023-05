Ecos de outra grande atuação: sempre me lembrarei disso como o jogo de Steph Curry

At 35 anos e com inúmeros recordes individuais atrás dele, Stephen Curry ainda tinha coisas para fazer na NBA. Por exemplo, tornar-se o primeiro jogador na história a marcar 50 pontos no jogo 7 de uma série de playoffs. Ele riscou isso de sua lista no final de um jogo histórico contra o Sacramento Kings (100-120) que enviou o Golden State Warriorsos campeões, para a segunda fase, onde enfrentarão agora o Los Angeles Lakers.

“Eu sempre vou me lembrar disso como Stephen Curryé o jogo agora,” Klay Thompson disse.

“Há uma razão para ele ser duas vezes MVP e MVP das finais: ele nos leva ao topo em momentos como esse. Quando ele está em transe como esse, você tenta colocá-lo em bons lugares, dar a ele a bola e sair do caminho”, disse seu companheiro de equipe, que somou 30 pontos em um segundo tempo sensacional, o maior após o intervalo de um jogo 7 desde a temporada 96-97.

Curry teve o recorde de sua carreira na NBA com 38 arremessos, marcando 20 deles em 7/18 de três pontos. Mas ele também marcou 22 pontos na pintura, outro recorde pessoal. Como você defende alguém que vai bater em você por dentro e por fora? Ele é o primeiro jogador do guerreiros história com mais de 40 pontos em um sétimo jogo, ele é, junto com Karl Maloneo jogador que chegou aos 50 pontos em uma partida de playoff após seu aniversário de 35 anos, terminou com apenas uma virada e de suas mãos, entre pontos e assistências (seis), 66 dos 120 pontos de sua equipe vieram de suas mãos.

Dominação total

“Ver Steph com aquele domínio total? Sou fã de basquete e, como fã de basquete, você pode apreciar isso. Mas, como companheiro de equipe, esse é o cara com quem você quer entrar em guerra. Sem dúvida”, disse. Draymond Verde declarou.

Curry, deitado no chão atrás de uma cesta, cercado por seus companheiros.LAPRESSE

“Você olha para todas as coisas pelas quais passamos como equipe, vencendo o quinto em Sacramentoindo para casa e estragando tudo, voltando aqui e fazendo tudo ainda melhor…. Isso diz muito.”

“Ele é Stephen Curry. Ele é tão bom”, Steph Kerr resumido. “Sua abordagem nesses jogos é que ele vai lançar arremessos. Ele acertou 18 arremessos de três pontos e teve apenas uma virada. Como tinha espaço, ele foi capaz de atacar e ser muito agressivo.”

“No final das contas, é só jogar basquete”, Curry disse, com a naturalidade de quem está acostumado a fazer heroísmo.

Nunca descarte os Guerreiros

Porque vale lembrar que o guerreiros se classificou depois de começar os playoffs com derrotas nos primeiros jogos e depois de ver Harrison Barnes perdeu uma cesta de três pontos no jogo 4 que os colocaria em um 3-1 muito difícil de derrubar. Mas o guerreiros nunca deve ser deixado para morrer, mesmo que sua série de playoffs comece mal.

Eles agora estão 1-9 quando perderam por 2-0 nos playoffs de melhor de sete jogos.

“Estamos desafiando as probabilidades continuando a jogar em um nível tão alto. Todo mundo quer ver você falhar. É onde estamos agora. Adoramos quando ainda provamos que muitas pessoas estão erradas. Faz parte de nossa motivação agora, ” Curry disse. Eles já estão esperando o Lakers.