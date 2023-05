Ed Sheeran faz uma apresentação improvisada após a vitória no julgamento de Marvin Gaye

O cantor de “Perfect” fez um show improvisado em cima de um carro na sexta-feira, do lado de fora de sua loja na Wooster Street, no SoHo, em Nova York.

Claro, os fãs de Ed ficaram mais do que satisfeitos com o momento, se aglomerando em torno de Sheeran com seus telefones e cantando cada palavra com ele.