Eddie Alvarez discute o ‘momento’ do BKFC 41 com Conor McGregor, acha que McGregor ‘se sairia muito bem’ no nu

Eddie Alvarez ficou feliz em compartilhar um momento com Conor McGregor no fim de semana passado.

No sábado, Alvarez fez sua estreia no boxe sem luvas, vencendo Chad Mendes por decisão dividida no co-evento principal do BKFC 41. O evento foi tão aguardado que McGregor apareceu no ringue para assistir às lutas, e estava se divertindo tanto que até ofereceu a Alvarez alguns conselhos durante a batalha – conselhos que Alvarez agiu e depois deu apoio a McGregor, resultando em um clipe viral do evento.

Falando com Ariel Helwani em A Hora do MMA na segunda-feira, Alvarez contou o que aconteceu no sábado e disse que era exatamente o que parecia.

“Isso é algo comum”, disse Alvarez. “Eu acho que eu estava apenas no meu – você está na zona, certo? Quando você está na zona, você começa a se sentir. Esse é o momento que busco em todas as lutas, é estar na zona – estou me sentindo, não existe mais nada, estou apenas fazendo o meu trabalho. Eu faço muito isso com o técnico Mark Henry, porque o técnico Mark Henry grita códigos. Na maioria das vezes, quando você me vê ou qualquer um dos meus companheiros de equipe, estamos apenas fazendo o que Mark Henry nos diz para fazer. Ele está gritando os códigos, nós os fazemos. E, muitas vezes, quando estou lutando, Mark Henry grita um código, cai limpo e, assim que cai limpo, aponto para Mark e digo: ‘Boa aposta, ótima aposta’. Não fui eu, foi você, e estou lhe dando o crédito pelo que aconteceu.

“Bem, Conor gritou. Ele estava gritando por uppercut, e eu estava meio que reconhecendo que Chad estava pegando carona, ele estava fazendo um pequeno lance antes de cair, e Conor pegou e então ele mencionou isso assim que ele estava contra o [ropes]. Assim que ele gritou o uppercut, eu disse, ‘Entendo’, e então acertei e pensei, ‘Boa decisão’. Foi um bom momento. Ele reconheceu, eu reconheci e acho que foi isso.”

McGregor obviamente tem uma história com Alvarez e Mendes, nocauteando Mendes no UFC 189 para reivindicar o título interino dos penas do UFC, e parando Alvarez no UFC 205 para reivindicar o título dos leves na vitória marcante de sua carreira em esportes de combate.

E enquanto foi um clipe de McGregor gritando ajuda para ele que se tornou viral, Alvarez diz que “Notorious” foi um treinador de oportunidades iguais no sábado.

“Alguém disse que ele estava gritando merda para Chad também”, disse Alvarez. “Acho que ele não tinha cavalo na corrida, acho que ele só queria ver uma boa luta e estava apenas reconhecendo algumas coisas que estavam dando errado e tentando treinar os caras.

“Para ele, já é um vencedor. Ele venceu nós dois. Ele aparece com a porra do uísque dele, rico e fazendo m*** legal, e bom, desejo o melhor para todos nesse esporte. É uma vida muito difícil, é muito difícil ganhar dinheiro, e quando ele faz o que fez por si mesmo, pelo esporte e pela família, sou totalmente a favor. Não tenho animosidade com nenhum dos meus oponentes. Estamos todos nessa jornada de vida louca e incerta. É difícil, e se você pode fazer o que ele fez, eu sou totalmente a seu favor.”

Embora não tenha má vontade em relação a McGregor, Alvarez disse que não conseguiu falar com seu ex-inimigo no evento. Em vez disso, McGregor ficou para assistir ao evento principal, até mesmo pulando no ringue após o evento principal para um confronto amigável com Mike Perry. Após o evento, McGregor até insinuou que um dia faria o salto do MMA para o bare-knuckle, e Alvarez acredita que as mesmas habilidades que o serviram bem no MMA fariam McGregor ter sucesso neste esporte também.

“Eu acho que o boxe de Conor é fenomenal”, disse Alvarez. “Ele é realmente esguio, como desajeitadamente esguio. Ele é mais baixo. Ele não é alto, mas seus dedos se arrastam. Ele tem um alcance muito longo para seu tamanho. Acho que ele faria bem. Acho que ele se sairia muito bem. E sua equipe atrás dele, Owen Roddy e sua equipe de boxe, eles são inteligentes, eles são espertos. Eles pegam coisas que – eu acho que eles fariam muito bem.

“O clinch é um pouco diferente. É merda de cachorro de ferro-velho, então o boxeador mais limpo nem sempre vence neste esporte. Já vi boxeadores campeões serem derrotados e espancados no clinch, e serem nocauteados ou derrubados, então nem sempre é o boxeador mais limpo e melhor que prevalece, mas acho que ele se sairia bem.

McGregor ainda está sob contrato com o UFC e deve retornar ao octógono contra Michael Chandler ainda este ano. Mas quando o contrato de McGregor termina, se o irlandês está querendo colocar seu dinheiro onde está falando, Alvarez não diria não a uma oportunidade de vingar a pior perda de sua carreira.

“Eu adoraria isso”, disse Alvarez. “Trazem. Todos os dias, o dia todo.”