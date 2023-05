Eddie Alvarez sobre os gritos infames da esposa durante as brigas: ‘Se alguém tem algo a dizer, pode ir se foder’

Eddie Alvarez não pede desculpas por sua esposa.

Jamie Alvarez é uma esposa dedicada e amorosa, cujo marido é uma lenda do MMA; e se você já assistiu a uma de suas lutas, sabe exatamente quem ela é. Ou pelo menos, como ela soa.

Sempre que Alvarez luta, sua esposa geralmente está presente – e quando ela está, ela marca sua presença gritando “EDDIE!” incessantemente durante a luta. A ocorrência é tão comum que existem várias compilações no YouTube documentando o fenômeno e se tornou um meme para a comunidade do MMA. E no fim de semana passado não foi diferente, já que Jamie Alvarez estava presente na luta de seu marido contra Chad Mendes no BKFC 41, onde ela mais uma vez apoiou “The Underground King” da melhor maneira que pôde.

Na segunda-feira, ao falar sobre A Hora do MMAAlvarez também abordou as piadas feitas sobre os gritos de sua esposa.

“Ouça, essa é a porra da minha garota, e se alguém tiver algo a dizer, pode ir se foder”, disse Alvarez, rindo. “Minha esposa tem me visto lutar – nos conhecemos quando tínhamos 15 anos, temos quatro filhos juntos. Eu sou o filho da puta dela, e se algo acontecer comigo – agora você pode sentir a dor dela e sentir o que ela está sentindo. Ela teve meus quatro filhos. Ela é a porra da minha carona ou morra. Ela não consegue controlar o que está acontecendo, e seus gritos, seus berros, é assim que ela se sente. É genuíno. Então, se você não gosta, lide com isso. Mas é fodidamente genuíno.”

A preocupação de Jamie Alvarez neste fim de semana foi certamente genuína, já que seu marido conseguiu tudo o que pôde de Mendes, que derrubou “The Underground King” repetidamente na luta e sempre encontrou um lar para seus golpes poderosos. No final das contas, Alvarez foi capaz de lutar contra a adversidade e conseguir uma vitória por decisão dividida na indiscutivelmente a melhor luta do fim de semana.

“Quando volto e assisto a luta, acho que o quinto round me deu a vitória”, disse ele. “Fui atrás dele muito bem na quinta, mas estivemos empatados o tempo todo. Canhão de merda do Chad, cara. Ele é uma fera. Eu teria ficado totalmente bem com um empate. Se eles empatassem, eu teria sido ótimo. Teria sido uma noite tão boa quanto vencer.

“Sempre penso quando entro lá [that] meu trabalho não é vencer. Não é para vencer. Eu sempre fui obcecado por vencer e não é divertido ficar obcecado por vencer. Então meu trabalho é lutar como um campeão incansável, como um cachorro, e depois deixar os fãs completamente loucos. Se eu conseguir tirar isso dos fãs, então eu venci. Todos nós ganhamos.”

E nas lutas do Alvarez sempre vai ter pelo menos um torcedor que faz exatamente isso.