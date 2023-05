Eddie Hearn descreve como foi assistir a derrota de Katie Taylor ao lado de Conor McGregor

O promotor do Matchroom Boxing, Eddie Hearn, assistiu ao grande retorno de Katie Taylor na Irlanda no último sábado ao lado da superestrela do UFC Conor McGregor, mas o resultado infelizmente não foi o que McGregor nem a maioria dos fãs presentes esperavam.

Taylor perdeu a decisão da maioria para Chantelle Cameron na 3Arena de Dublin no evento principal do card transmitido pelo DAZN. Tendo dividido a promoção para a luta com “The Notorious”, Hearn compartilhou como McGregor reagiu à derrota de Taylor em casa.

“Ele ficou arrasado quando Katie perdeu”, disse Hearn na segunda-feira A Hora do MMA. “Todos os irlandeses [fans] estavam, mas ele estava levantando, ele estava batendo na lona durante a luta.

“Mas escute, ele foi uma verdadeira joia por estar envolvido na promoção. Apaixonado. Obviamente do ponto de vista do perfil, fantástico, muita energia. eu estava dizendo [to him] o outro dia, ‘[You’re] provavelmente uma das pessoas mais reconhecíveis do mundo, te ame ou te odeie.’”

McGregor tem apoiado Taylor competindo na Irlanda desde que surgiu a ideia de sediar a revanche entre ela e Amanda Serrano em solo irlandês e, embora a segunda luta não tenha se concretizado, a ex-campeã de duas divisões do UFC ainda queria estar envolvida. .

A paixão de McGregor foi mostrada a Hearn durante toda a semana de luta, mas foi o evento co-principal que realmente deixou McGregor um pouco animado, citando o matchmaking de Hearn quando o antigo campeão irlandês dos leves foi interrompido no terceiro round.

“Quando Gary Cullly perdeu, ele se levantou e disse: ‘Por que você o colocou com ele?’, disse Hearn sobre McGregor. “Eu estava tipo, ‘Bem, desculpe.’ Ele disse: ‘É a volta para casa dele na Irlanda, você deveria ter dado uma lata para ele.’

“Eu estava tipo, ‘Esse cara perdeu três de seus últimos [five]. Garry Cully tinha chances de 50 para 1 para vencer. Ele trocou com o queixo [the air].’ Então eu estou pensando: ‘Oh Deus, por favor, Katie, não perca.