Edição especial de terça-feira do MMA Hour com Francis Ngannou

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show da edição especial de terça-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

Estaremos acompanhados por Francis Ngannou para discutir suas grandes novidades, sua mudança para o PFL, como foi seu processo de agente livre, o que vem a seguir para o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, e muito mais.

Em seguida, reagiremos aos acontecimentos do dia e detalharemos todos os ângulos das notícias.

Mais uma vez, o programa vai ao ar em seu horário normal, começando às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.