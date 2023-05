Edital de Concurso Público da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo (SP) com 150 Vagas para Nível Médio

A Prefeitura do município de São Bernardo do Campo, no estado do São Paulo, anunciou a abertura de um concurso público para Guarda Civil Municipal.

As inscrições começam no dia 24 de maio. Os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp, banca responsável pelo certame, para efetivar a participação.

Os candidatos devem ter nível médio completo para concorrer a uma das vagas.

Vagas e salários GCM São Bernardo do Campo – SP

Ao todo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP oferece 150 vagas para contratação imediata para ambos os sexos.

Confira a disponibilidade de vagas a seguir:

Cargo e vagas

Guarda Municipal (Masculino) – 105 vagas;

Guarda Municipal (Feminino) – 45 vagas.

O salário oferecido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP é de R$ 2.232,21, mais 50% de gratificação, totalizando R$ 3.348,32, para uma jornada de 40 horas semanais.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas do concurso GCM São Bernardo, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros ou cidadão português a quem tenha sido deferida a igualdade nas condições previstas pelo Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 30 (trinta) anos de idade, no ato da inscrição;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m (um metro e setenta centímetros), se homem, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se mulher;

Ter o ensino médio completo;

Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

Estar com o CPF regularizado;

Não registrar antecedentes criminais oriundos de sentença transitado em julgado ou demonstrar o cumprimento integral das penas que lhe tenham sido cominadas ou que as penas estejam prescritas;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria B, conforme disposições da Lei Federal nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, entre outros requisitos.

Inscrições Concurso GCM São Bernardo do Campo – SP

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP têm entre os dias 24 de maio de 2023 a 3 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Vunesp.



Você também pode gostar:

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Vunesp entre os dias 24 e 25 de maio de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Qual a função de um Guarda Municipal?

Exercer a vigilância dos bens dominiais e dos bens de uso especial do município;

Atuar na fiscalização ambiental, de trânsito, de posturas, segurança de escolas e unidades de saúde e outros próprios municipais e desenvolver ações preventivas e comunitárias.

Atuar na proteção aos serviços, instalações, bens municipais e ações preventivas e comunitárias;

Realizar e apoiar os serviços municipais afetos ao exercício de poder de polícia administrativa;

Dirigir e operar viaturas e veículos, quando devidamente habilitado e designado para esta atividade;

Prestar colaboração a outras atividades públicas e órgãos de defesa civil ou social;

Desempenhar outras atividades correlatas;

Dirigir e operar viaturas e veículos quando devidamente habilitado e designado para esta atividade operacional;

Desempenhar outras atividades correlatas no Departamento da Guarda Civil Municipal e na Secretaria de Segurança Urbana.

Etapas concurso GCM São Bernardo do Campo – SP

O concurso público para a Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Aptidão física de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Curso de formação de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 27 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.