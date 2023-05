Edital de Processo Seletivo do Porto de Moz (PA) Oferece 60 Vagas para Cargos de Nível Médio

A Prefeitura do município de Porto de Moz, no estado do Pará, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio.

As oportunidades são para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

O salário é de R$ 2.640,00 mensais.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é a Instituto Ágata.

Vagas e salários Porto de Moz – PA

Ao todo, a Prefeitura de Porto de Moz oferece 60 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Vagas e cargo

Agente Comunitário de Saúde – 60 vagas.

O salário oferecido pela Prefeitura de Porto de Moz é de R$ 2.640,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Porto de Moz é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Porto de Moz – PA

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Porto de Moz têm até o dia 31 de maio de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Ágata.



Você também pode gostar:

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00.

O que faz um Agente Comunitário de Saúde?

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Trabalhar com a descrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;

Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;

Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados;

Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;

Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal;

Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência;

Aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover saúde e prevenir doenças e agravos;

Realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica;

Aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar;

Realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas passivas, que somente cobre a ferida;

Orientação e apoio, em domicílio, para a correta administração da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade.

Etapa processo seletivo Porto de Moz – PA

O processo seletivo para a Prefeitura de Porto de Moz – PA contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 11 de junho de 2023.

O processo seletivo para Prefeitura de Porto de Moz terá validade de dois anos, contados a partir da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período, a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.