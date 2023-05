Edital do Concurso Bombeiros do Paraná Autorizado com 130 Vagas: Confira!

O concurso Bombeiros PR ( Paraná) foi autorizado nesta sexta-feira, 19 de maio, por meio do governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior.

O documento deve ficar disponível na próxima edição do Diário Oficial do Estado. Espera-se que sejam ofertadas 130 vagas para bombeiros e 230 vagas para polícia militar.

Com isso, mediante decisão, os próximos passos serão a criação de uma comissão de planejamento, a definição de uma banca organizadora e, por fim, a publicação do edital do concurso Bombeiros PR.

Quando foi o último concurso Bombeiros PR?

O último edital foi liberado em 2020 e organizado pela banca UFPR. Ao todo foram 400 vagas e vai contar com as seguintes áreas do conhecimento:

Língua Portuguesa;

Raciocinio Matemático;

Geografia;

História;

Informática;

Legislação

Sobre os requisitos do concurso Bombeiros PR, os candidatos deveriam comprovar os seguintes pontos:

Idade máxima de 30 anos na data do primeiro dia de inscrição;

Nível médio de escolaridade;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, categoria “B”, no mínimo.

O salário inicial oferecido a um Soldado 1ªclasse foi de R$4.263,67.

Outros concursos para bombeiros

Os interessados no concurso Bombeiros PI (Piauí) devem se atentar às avaliações em breve. A prova objetiva vai acontecer no dia 04 de junho.

Antes de mais nada, os candidatos puderam se inscrever até o dia 17 de maio. Ao todo, o certame oferta 400 vagas para bombeiros. A taxa de R$ 120 pôde ser paga até o dia 18 de maio.

Como serão as provas do concurso Bombeiros PI?



Antecipadamente, ao todo serão cinco fases, sendo elas:

a) Primeira Etapa , de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa;

, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na realização de Prova Escrita Objetiva e Dissertativa; b) Segunda Etapa , de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico);

, de caráter eliminatório, constará de Exame de Saúde (Médico e Odontológico); c) Terceira Etapa , de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo;

, de caráter eliminatório, compreenderá o Exame de Aptidão Física e constará de testes atléticos inerentes ao cargo; d) Quarta Etapa , de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, com critérios científicos e objetivos;

, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação de Avaliação Psicológica, com critérios científicos e objetivos; e) Quinta Etapa, de caráter eliminatório, consistirá na Investigação Social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como da vida atual do candidato.

Como será a prova discursiva?

De acordo com o edital, a Redação da Prova Escrita Dissertativa vai acontecer a partir de um tema de ordem política, social ou cultural, em texto dissertativo.

A avaliação será em, no mínimo, 30 linhas e, no máximo, 40 linhas e redigida em letra legível, com caneta esferográfica de corpo transparente com tinta de cor preta, totalizando 20 pontos.

Vagas Antes de tudo, o concurso Bombeiros PI disponibiliza 400 vagas: Vagas imediatas;

180 vagas para o sexo masculino;

20 vagas para o sexo feminino;

Cadastro reserva: 180 vagas para o sexo masculino e 20 vagas para o sexo feminino. Quem pode se inscrever no concurso Bombeiros PI? Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter altura mínima de 1,60m para homem e 1,55m para mulher;

Apresentar ilibada conduta pública e privada;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;

Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função bombeiro militar;

Ter concluído o Ensino Superior em qualquer área;

Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados (CFSd BM);

Se Reservista das Forças Armadas, deverá o candidato ter sido licenciado, no mínimo, no comportamento BOM;

e Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação ou obter permissão para dirigir na Categoria “AB”.

As juntas médicas, designadas pelo NUCEPE/UESPI e responsáveis pela avaliação médica e a avaliação dos exames laboratoriais e complementares, serão compostas por: 01 médico cardiologista, 01 médico ortopedista, 01 médico ginecologista, 01 médico oftalmologista, 01 médico clínico e 01 dentista. Outros concursos Bombeiros O concurso Bombeiros RN (Rio Grande do Norte) anunciou o cronograma das próximas fases. A etapa de heteroidentificação deve acontecer entre 21 e 23 de julho. Já o resultado final juntamente com a classificação estão sendo esperadas para 06 de julho. Sobre o concurso Bombeiros RN Ao todo são 104 vagas divididas entre 102 para soldados e 2 para oficiais de Saúde. Os requisitos dependem de cada cargo. Para concorrer ao cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar (QOSBM), os interessados devem ter o nível superior completo em Medicina, além de possuir título de pós-graduação ou residência na especialidade correspondente. As especialidades são psiquiatria e cardiologia. Para soldado, é preciso ter nível superior em qualquer área. Além disso, os requisitos para o cargo são: Altura mínima de 1,60 (homens) ou 1,55 (mulheres);

Carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B;

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no mínimo, 21 anos; e

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no máximo, 30 anos (praças) ou 36 anos (oficiais).