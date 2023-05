Edital do Concurso da Polícia Federal para 734 Vagas Administrativas Disponíveis

O concurso PF Administrativo ( Polícia Federal) anuncia que foram solicitadas junto ao Governo Federal o total de 734 vagas.

Sobre o assunto, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, deixou claro que a proposta não implica em qualquer alteração na estrutura organizacional do órgão e que, caso o certame seja autorizado, a Polícia Federal se compromete de forma direta a não abrir novos editais enquanto durar a validade do certame.

Vagas concurso PF Administrativo

As mais de 700 vagas do concurso PF Administrativo deverão ser divididas da seguinte forma:

Nível médio: 559 vagas; e

Nível superior: 175 vagas.

O certame vem sendo aguardado desde 2022 com a principal intenção de recompor o quadro de servidores da corporação.

Na ocasião, o pedido foi para os seguintes cargos:

Engenheiro, Administrador, Arquivista Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Economista, Enfermeiro, Estatístico, Farmacêutico, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Técnico em Comunicação Social e Agente Administrativo.

A solicitação e a necessidade de novo edital do concurso PF Administrativo foram esclarecidos desde março por parte do diretor-geral, em evento. Andrei também destacou que a PF vai se encarregar de convocar os excedentes do concurso realizado em 2021 para os cargos de:

Agente, Escrivão, Papiloscopista e Delegado.

Novo salário

Os novos salários serão reajustados devido o aumento de 9% aprovado pelo atual governo. As remunerações serão as seguintes:

Nível médio: R$ 5.173,31

Nível superior: R$ 6.296,35.

Médico 20h: R$ 5.320,80; e

Médico 40h: R$ 8.547,72.

Além disso, o auxílio alimentação pago aos servidores será de R$ 658.

Possível reestrutação da carreira



O órgão já manifestou o interesse pela reestruturação da carreira. A decisão, caso seja aprovada, vai afetar diretamente os seguintes cargos: Agente, Escrivão, Delegado, Perito e Papiloscopista, além dos servidores da área administrativa.

Se aprovado, os novos valores serão:

Nível médio Inicial de: R$ 7.016,67 (vencimento básico de R$ 3.508,33 e GDATPF de R$ 3.508,34)

Nível superior Inicial de: R$ 10.249,70 (vencimento básico de R$ 5.124,85 e GDATPF de R$ 5.124,85)

Médico 20h Inicial de: R$ 5.124,89 (vencimento básico de R$ 2.562,46 e GDM-PECPF de R$ 2.562,46)

Médico 40h Inicial de R$ 10.249,70 (vencimento básico de R$ 5.124,85 e GDM-PECPF de R$ 5.124,85).



Expectativa do concurso PF

O concurso PF ( Polícia Federal) é um dos esperados da lista de editais que serão aprovados pelo atual governo. Por mais que ainda não se saiba se o novo edital vá sair em breve, uma boa notícia é que os servidores contarão com reajuste salarial.

O percentual concedido foi de 9% e é somado ao vencimento básico de cada carreira, obtendo assim o valor do aumento.

O auxílio-alimentação também passou por reajuste, agora, o novo valor é de R$ 658. Confira na tabela:

Carreiras Valor remuneração atual Valor depois do reajuste Agente de polícia, escrivão, papiloscopista: R$12.980,5 R$14.307,52 Delegado de polícia, perito criminal R$24.150,74 R$26.483,08

Os reajustes já começarão a valer no próximo mês de maio, desde que o reajuste seja liberado pelo Congresso Nacional em abril. Vale a pena pontuar que no dia 26 de abril está marcada a sessão que irá analisar o acréscimo no orçamento necessário para o reajuste entrar em vigor.

Porém, o acordo estabelecendo o aumento, já foi assinado desde março. Outras carreiras do executivo federal também são contempladas, como as do IBGE, Bacen, Receita Federal, Agências Reguladoras, por exemplo.

Vai ter concurso PF ainda este ano?

Para que o edital saia, é preciso de uma autorização prévia. No governo atual, é dada por meio do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, sob comando da ministra Esther Dweck.

Até o momento, apenas o edital MCTI foi autorizado. É bom pontuar que o edital está válido até setembro. Estima-se também que após este momento, os excedentes poderão ser convocados.

É bom lembrar que o ministro da Seguraça Pública, Flávio Dino, e o próprio presidente Lula já mencionaram serem a favor do reforço do quadro da Polícia Federal e contratações de novos servidores por meio de concurso.