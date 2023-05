Edital do Concurso SES SE Está Pronto para Ser Lançado: Acompanhe a Próxima Fase!

O concurso SES SE (Secretaria de Saúde de Sergipe) anuncia mais uma fase rumo ao edital. Os preparativos foram iniciados e as informações divulgadas no Diário Oficial.

O certame já conta com comissão organizadora. O grupo deve ficar responsável pelo andamento do certame, assim como escolha da banca.

Comissão concurso SES SE

As demais funções do grupo são:

Definir os parâmetros e as etapas do concurso público, em conjunto com a empresa contratada;

Elaborar edital de abertura do concurso;

Acompanhar as inscrições, bem como a aplicação das provas;

Colaborar na resposta a requerimentos e ações judiciais ajuizadas pelos candidatos;

Realizar atos necessários para publicação do resultado final e homologação do concurso no Diário Oficial do Estado.

O concurso SES SE será para provimento de inúmeros cargos, porém, o número de vagas, assim como requisitos ainda não foram esclarecidos.

Vale lembrar também que o governo estadual não revelou quando o edital do concurso SES SE será publicado. Para que isso aconteça, trâmites iniciais devem ser resolvidos, como a definição das vagas e a contratação de uma banca organizadora.

A empresa deverá ficar responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. Como o último concurso aconteceu em 2008, a pasta tenta recompor o quadro de servidores por meio de contratações temporárias.

Vagas temporárias concurso SES SE

A SES SE abriu 3 mil vagas temporárias com cargos para diversos níveis de escolaridade. A seleção busca profissionais para atuarem na manutenção de serviços assistenciais e administrativos da Rede Estadual de Saúde e Unidades Móveis de Atendimento Pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

É importante pontuar que a maioria das vagas são para as seguintes carreiras: Técnico em Enfermagem. Além disso, há chances para Instrumentador Cirúrgico, Condutor de Veículo de Urgência, Técnico em laboratório/Análises Clínicas, Assistente Social, nutricionista, psicólogo, Enfermeiro Urgência e Emergência, Farmacêutico,Terapeuta Ocupacional e outros.

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de maio. Os interessados poderão se inscrever por meio do portal do governo do estado.

Sobre o assunto, Wendell Maia, diretor de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde, disse: “A grande importância de realizar o PSS é suprir a necessidade de escalas da Rede Hospitalar. O Processo Seletivo de 2020 está próximo do vencimento, então para suprir essa necessidade estamos realizando outro PSS, com várias especialidades para atender as necessidades da rede e dos nossos usuários. Reforço que é muito importante que o candidato leia o edital e anexos com atenção. Nos anexos, além de conter informações sobre as unidades de lotação, tem detalhadamente as documentações necessárias para enviar no ato da inscrição, formulário de recursos e outros”.

As convocações dos aprovados estão previstas para o dia 02 de julho.



Outros certames em Sergipe

O concurso Fundação Renascer SE ( Sergipe) avançou mais uma fase rumo ao edital. O certame vai ofertar 175 vagas para nível médio e superior.

O certame está em fase de escolha da banca. A empresa, por sua vez, será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

A informação é do gerente geral de concursos da Secretaria de Estado de Administração, Sidney Rocha. Vale lembrar que o governo do estado prepara outros editais para este ano, como por exemplo: Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE), Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) e de contadores do Estado.

“Estamos finalizando os projetos básicos e contratação também para os concursos da Procuradoria Geral, Adema, Agrese, Contadores e Fundação Renascer, ou seja, nós temos mais cinco concursos a serem realizados e o Governo está realmente feliz com a realização desses concursos públicos, mesmo porque é uma necessidade antiga de todos esses órgãos que estão demandando“, destacou Rocha.

Até o momento espera-se que o estado disponibilize 300 vagas para os concursos, deste quantitativo, 175 é destinado para Fundação Renascer. O certame já foi autorizado desde 2022.

Distribuição de vagas do concurso Fundação Renascer SE

A distribuição será: 150 para o cargo de agente socioeducativo, cujo requisito é ter somente o ensino médio completo. Já para nivel superior, ao todo, são 25 oportunidades para as seguintes áreas: Psicologia (15 vagas), Pedagogia (oito) e Serviço Social (duas).

A principal função do concurso Fundação Renascer SE é recompor o quadro de servidores, já sobre os salários, os valores atualizados ainda não foram informados.