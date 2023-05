Edital do ENEM 2023: Inep divulga regras e datas para a realização da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já publicou o edital com o cronograma completo e principais regras para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Desse modo, os interessados em participar do certame já podem conferir todas as informações e prazos desta edição.

De acordo com o edital, o período de inscrição do Enem 2023 ficará aberto do dia 5 ao dia 16 de junho de 2023. O documento detalha que os estudantes deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente através da Página do Participante. A taxa de inscrição será no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). O prazo para pagamento da taxa é 21 de junho.

No momento da inscrição, os participantes poderão solicitar atendimento especializado ou tratamento por nome social, caso necessário.

Além de apresentar datas e horários dos exames, o Edital nº 30 detalha os documentos necessários, bem como as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato poderá ser eliminado.

O documento publicado pelo Inep apresenta também critérios para correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso, bem como orientações sobre horário e local do exame.

Provas do Enem 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Enem está marcada para os dias 5 e 12 de novembro de 2023, dois domingos consecutivos. No 1º domingo, o Inep vai aplicar as provas de linguagens e redação e de ciências humanas. Já no 2º dia, a autarquia vai aplicar as provas de matemática e de ciências da natureza. Cada prova objetiva conta com 45 questões.

Os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h e as provas começam a ser aplicadas às 13h30 (horário de Brasília). O término da aplicação está marcado para as 19h, no primeiro dia, e para as 18h30, no segundo. Estão previstas exceções de horário em casos específicos, no caso de participantes com solicitação de tempo adicional aprovada, ou com pedido de recurso de vídeo para a prova em Libras.

O edital do Enem 2023 indica ainda que o Inep vai liberar os gabaritos das provas no dia 24 de novembro no Portal do Inep. Já a divulgação do resultado do Enem, com a liberação do boletim de desempenho individual, está marcada para o dia 16 de janeiro de 2024.

Covid-19

Apesar de o país não estar mais em situação de emergência sanitária devido à pandemia, o instituto informa que será necessária a utilização de máscara de proteção à covid-19, “nos estados ou municípios onde o uso da máscara em local fechado seja obrigatório por decreto ou ato administrativo de igual poder regulamentar”.

Através do edital o Inep informa também os procedimentos para a reaplicação do teste. Entre as situações aceitas pelo órgão para a reaplicação estão problemas logísticos e doenças infectocontagiosas, por exemplo.

Como usar a nota do Enem?

As notas do exame são usadas para o ingresso de estudantes em universidades públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os estudantes interessados em cursar uma graduação em instituições portuguesas, que mantêm convênio com o Inep, também poderão usar as notas do Enem com essa finalidade. Além disso, o desempenho no exame pode possibilitar ingresso no ensino superior através das seleções próprias realizadas pelas universidades públicas e privadas.



A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Brasília (UnB), por exemplo, não aderem ao SiSU, mas realizam processos seletivos para os cursos de graduação com as notas do Enem.

Cronograma do Enem 2023

Período de inscrição : 5 a 16 de junho de 2023;

: 5 a 16 de junho de 2023; Solicitação de atendimento especializado : 5 a 16 de junho de 2023;

: 5 a 16 de junho de 2023; Provas : 5 e 12 de novembro de 2023;

: 5 e 12 de novembro de 2023; Divulgação do gabarito : 24 de novembro de 2023;

: 24 de novembro de 2023; Resultado: 16 de janeiro de 2024.

Com informações da Agência Brasil.

