Edital do Vestibular 2023/2 da Unitins já está disponível; confira as datas!

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou o edital de abertura referente ao Vestibular 2023/2, que visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. De acordo com o documento, o período de inscrição ficará aberto do dia 18 ao dia 31 de maio de 2023.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da Unitins.

O edital estabelece ainda que a taxa de inscrição deste processo seletivo será no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento até o dia 1º de junho. A Unitins aceitará pagamentos apenas por meio de Boleto Bancário.

Isenção da taxa

A Unitins prevê a concessão de isenção da taxa de inscrição para estudantes que são membros de família de baixa renda. De acordo com o edital, podem solicitar o benefício os candidatos que se encaixem em um dos critérios a seguir:

a) Estar enquadrado como família de baixa renda, nos termos do Decreto n. 6.135, de 26 de junho de 2007 e Comprovar estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

b) Mães que comprovarem a doação de leite em programas de aleitamento materno no período de 2 (dois) anos anteriores à publicação do edital.

O edital apresenta a lista de documentos necessários para a comprovação desses critérios. Os pedidos de isenção poderão ser feitos a partir das 9h do dia 18 de maio até as 23h59 do dia 20 de maio, diretamente no site da Unitins. A divulgação do resultado dos pedidos está previsto para o dia 23 de maio, com possibilidade de interposição de recursos no dia 24 seguinte.

Provas do Vestibular 2023/2

Para a classificação dos inscritos nesse processo seletivo, a Unitins realizará a aplicação das provas no dia 25 de junho de 2023 (domingo). A avaliação contará com 50 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Nesse sentido, além da prova de redação em Língua Portuguesa, os estudantes responderão questões sobre as seguintes áreas do conhecimento:

Ciências Humanas , Ciências da Natureza e Matemática : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia;

, e : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 20 (vinte) questões sobre assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e Redação.

A Unitins deve divulgar os locais de prova no dia 20 de junho, em seu site. A aplicação das provas será das 09h15min às 14h15min. Desse modo, os portões dos locais de prova serão abertos às 8h e fechados, impreterivelmente, às 9h.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unitins está ofertando 240 vagas para seis cursos em Palmas e Paraíso do Tocantins. As 240 vagas estão distribuídas entre os cursos do Câmpus Palmas (Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação) e Direito do Câmpus Paraíso.



Haverá reserva de vagas para egressos da rede pública de ensino e autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência também egressos da rede pública de ensino.

Resultados

A divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva está prevista para o dia 26 de junho, a partir das 19h. De acordo com o edital, os interessados poderão contestar o gabarito com a interposição de recurso no dia 27 seguinte.

Após a análise dos recursos, a Unitins vai liberar o gabarito definitivo no dia 4 de julho, enquanto o resultado final do Vestibular 2023/2 está previsto para o dia 7 de julho de 2023. Na mesma data, a universidade divulgará a convocação dos aprovados em 1ª chamada e orientações para as matrículas.

Acesse o edital do Vestibular 2023/2 na íntegra para mais informações.

