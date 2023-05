Eileen Saki, atriz de ‘M*A*S*H’, morre aos 79 anos

Os fãs se lembram de Eileen como Rosie em um punhado de episódios da sitcom da era da Guerra da Coréia – ela era a dona do autointitulado “Rosie’s Bar”, um local local para soldados relaxarem. Eileen assumiu como Rosie após 2 atrizes anteriores.

Alguns também podem se lembrar de Eileen como Dra. Fujimoto de “Splash” de 1984 com Tom Hanks … e também teve papéis em “CHiPs” e Mel Brooks “História do Mundo: Parte I.”

A carreira de Eileen durou décadas, já que ela apareceu recentemente em um anúncio do Uber Eats, recebendo ajuda para atravessar a rua do ataque defensivo do LA Rams, Aaron Donald.