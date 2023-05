Elizabeth Hurley, 57, deslumbrante em biquíni pêssego de duas peças

Elizabeth Hurley mais uma vez chamou a atenção do mundo com suas impressionantes fotos de biquíni.

A beldade de 57 anos a exibiu figura incrível em um maiô pêssego de duas peças em frente ao espelho de um quarto, que vem causando furor nas redes sociais.

Hurleya orgulhosa proprietária de sua linha de roupas de banho, Praia Elizabeth Hurleyusou a postagem no Instagram para promover o novo Biquíni pêssego.

No post, ela provocou seus fãs afirmando: “Você sabia que eu tenho um irmão gêmeo? Nós dois estamos usando nosso novo biquíni Peaches da @elizabethhurleybeach.” Seus fãs rapidamente encheram a seção de comentários com elogios à sua beleza, chamando-a de “uma das mulheres mais deslumbrantes do planeta”.

Elizabeth Hurley continua a inspirar com sua linha fitness e moda praia no Instagram

Esta não é a primeira vez que Hurley exibe sua figura tonificada em sua linha de roupas de banho. Anteriormente, ela encantou seus fãs posando com um biquíni com estampa de chita da marcar coleção Elizabeth Hurley Beache antes disso, ela foi considerada a mulher “mais gostosa” enquanto usava um biquíni branco.

Desde 2005, a estrela promove sua marca de moda praia e recentemente lançou uma linha de moda em colaboração com o designer Karen Milen.

As impressionantes fotos de Hurley continuam a inspirar mulheres de todas as idades, provando que a beleza é atemporal e a idade é apenas um número. Dela Instagram A conta se tornou um lugar para seus fãs se manterem atualizados com sua última coleção de biquínis e sua rotina de exercícios, que sem dúvida tem inspirado as pessoas a adotarem um estilo de vida saudável.