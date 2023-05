Elliot Page posta foto de topless para celebrar a alegria trans: é tão bom pra caralho

EUt é claro de Elliot PageO último post de mídia social de que ele está se sentindo confortável em seu corpo, tendo superado a disforia.

Esse é um termo que descreve uma sensação de desconforto que alguém pode sentir sobre seu corpo por causa de uma incompatibilidade entre seu sexo biológico e sua identidade de gênero.

Para Elliot Pageisso foi um problema no passado, mas a boa notícia é que o ator se sente muito melhor hoje em dia.

Páginao ator de ‘Juno’ que se assumiu transgênero publicamente em dezembro de 2020, agora se sente confiante com seu corpo, algo que é especialmente bem-vindo com a chegada do verão.

A última postagem de Elliot Page no Instagram

Em PáginaEm sua postagem mais recente no Instagram, ele compartilhou uma foto de topless em um dia ensolarado e explicou como agora sente alegria e não disforia.

“A disforia costumava ser especialmente comum no verão, sem camadas, apenas uma camiseta, ou camadas e, oh, tão suado, constantemente olhando para baixo, reajustando minha camiseta enorme”, escreveu ele.

“É tão bom tomar banho de sol agora.

“Nunca pensei que poderia experimentar isso, a alegria que sinto no meu corpo.

“Sou muito grata pelo que o cuidado de afirmação de gênero me permitiu e estou ansiosa para compartilhar mais da minha jornada em breve.”

Ele então finalizou a postagem com a hashtag #transjoy.