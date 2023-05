Elliot Page posta foto sem camisa para mostrar sua mudança incrível

Elliot Page é um embaixador trans. Ele mostrou que tudo o que você definir em sua mente, você pode alcançá-lo. Indicado na época ao Oscar por ‘Junho’, o ator mostrou ao mundo o fim de sua transição para homem com foto sem camisa.

O processo de hormônios e cirurgias tem sido um sucesso e é assim que ele explica no Instagram: “A disforia costumava ser especialmente abundante no verão. Sem camadas, apenas uma camiseta – ou camadas e, oh, tão suadas – constantemente procurando para baixo, reajustando meu grande T. É tão bom tomar banho de sol agora, nunca pensei que poderia experimentar isso, a alegria que sinto em meu corpo.

“Estou muito grato pela atenção de afirmação de gênero que me permitiu e estou ansioso para compartilhar mais da minha jornada em breve. #transjoy”, escreveu ele ao lado da foto postada em seu perfil.

Elliot Page mostra o fim de seu processo

Aos 36 anos, ele encerrou sua transição: “Do fundo do meu coração, obrigado. Seu amor e apoio foram o melhor presente. Cuidem-se. Estejam presentes uns para os outros. Se puderem, ajudem as ONGs a transição. Elliot”, acrescentou nos stories da mesma rede social.

Não só pela sua mudança física, que é um facto mais do que visível e do qual se orgulha profundamente. Ele tem quase 6 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Ele se declarou transgênero em dezembro de 2020 e desde então não para de publicar coisas relacionadas a sua mudança, sendo um dos grandes divulgadores do movimento trans mundial, alcançando resultados incríveis como ele mesmo mostra em suas redes sociais.