Elon Musk confirma que seus chips cerebrais Neuralink foram aprovados para testes em humanos

Out dos muitos avanços tecnológicos diferentes Elon Musk fez pela humanidade, o mais polêmico tem que ser Neuralink. Estamos falando de uma empresa que está essencialmente criando microchips que eventualmente serão implantados em cérebros humanos com potencial para fazer inovações altamente importantes em neuromedicina. Um dos objetivos mais ambiciosos da Neuralink é um dia combater doenças degenerativas como Alzheimer, demência, ou outras doenças graves. Até hoje, a possível existência de chips Neuralink estava apenas em fase de desenvolvimento, mas um anúncio recente da Almíscar ele mesmo provou que o magnata da tecnologia não está esperando a qualquer momento para avançar com isso.

Neuralink é aprovado pela FDA

A Food and Drug Administration (FDA) é a instituição que sempre precisa revisar por pares qualquer tipo de avanço tecnológico que possa beneficiar o modo de vida humano nos Estados Unidos da América. São eles que aprovaram vacinas, novos medicamentos e outros avanços da ciência. Elon Musk acabou de confirmar por meio de um tweet que o FDA aprovou oficialmente os testes de chips Neuralink em humanos. Um grande desenvolvimento para a ciência que Musk anunciou ao escrever isto: “Estamos entusiasmados em compartilhar que recebemos a aprovação do FDA para lançar nosso primeiro estudo clínico em humanos! Um primeiro passo importante que um dia permitirá que nossa tecnologia ajude muitos pessoas.”

É difícil não cair na toca do coelho e pensar em muitas maneiras pelas quais essa nova tecnologia pode dar terrivelmente errado. Musk vem pressionando isso há décadas e está 100% convencido de que essa será outra de suas ideias que continuará salvando a humanidade. Mas, na realidade, não saberemos com certeza o impacto que o Neuralink terá no cérebro humano até vermos os resultados desses testes. A FDA logo confirmou a notícia de Musk por meio de uma declaração de um porta-voz: “A FDA reconhece e entende que a Neuralink anunciou que sua isenção de dispositivo experimental… ensaios clínicos para seu dispositivo.”