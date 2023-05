Elon Musk corrigido pelo Twitter após declaração falsa sobre os laços neonazistas do TX Shooter

Nem mesmo Elon Musk pode escapar das notas da comunidade do Twitter – destinadas a dissipar desinformação e mentiras na plataforma – embora uma nota, corrigindo o próprio Elon, aparentemente tenha desaparecido.

O chefe do Twitter sentou-se com a CNBC na terça-feira em uma entrevista que está fazendo muito barulho … principalmente por causa do que Elon afirmou falsamente sobre o atirador que matou 8 pessoas em um shopping center em Allen, Texas, no início deste mês.

Foi amplamente divulgado e confirmado pelo The TX Dept. de Segurança Pública, que o atirador tinha tatuagens neonazistas e crenças, e usava um patch que dizia, “RWDS”, um acrônimo para Esquadrão da Morte de Direita.

No entanto, Musk afirmou à CNBC, “não há provas de que ele seja” um supremacista branco e, “Não devemos atribuir coisas à supremacia branca se for falso”.

Um usuário do Twitter notou a gafe de Elon e postou o clipe da CNBC com a legenda: “Musk reforça suas alegações de que não há evidências de que o atirador do shopping de Allen, Texas, tinha crenças de supremacia branca”.



CNBC

Esse tweet foi rapidamente sinalizado por notas da comunidade do Twitter, com uma nota de rodapé que dizia: “A polícia do Texas confirmou que o atirador do shopping Allen “tinha tatuagens e crenças neonazistas” e usava um emblema significando “esquadrão da morte de direita”.