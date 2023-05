Elon Musk festeja muito na rave de Baja e é criticado por usuários do Twitter por seus movimentos de dança ‘cringeworthy’

Elon Musk é um grande fã de música eletrônica há muito tempo, enquanto participava do festival de música Sundream Baja de Rüfüs Du Sol, o CEO da Tesla dançou a noite toda e fez o Twitter lá para lembrá-lo de que nenhuma boa ação fica impune.

Usando sua tradicional roupa toda preta, o CEO da Space X ficou feliz e trouxe seus passos de dança para a festa junto com muitos outros ravers que compareceram ao evento da Baja California.

Independentemente de ter adquirido a plataforma do Twitter, os usuários não se seguraram para deixar o proprietário e ex-CEO o que eles pensavam sobre seus passos de dança.

Imediatamente quando as fotos se tornaram virais, os fãs do Twitter foram duros com o ex-CEO “WTF??? Ele está dançando como se estivesse com dor,“, escreveu um usuário.

“Ew. Digno de vergonha”, disse outro “Oh, isso é lamentável!” adicionou uma terceira pessoa

“Oh, querida. Tendo flashbacks do ensino médio. Não do tipo bom”, admitiu brincando

“Não pense que Dancing with the Stars vai ligar tão cedo“, disse outro.

“Confie em mim, isso vai acontecer durante todo o verão. Chama-se ‘estou carregado e não dou a mínima [sic] f ‘dança”, publicou um fã de Elon.

“Que maldito idiota.” Disse alguém que foi duro.

Embora uma das coisas mais importantes ao participar de um festival de música eletrônica seja poder liberar toda a sua tensão, um participante brincou: “Ele também é humano e merece diversão”.

“Caras com certeza trabalham um tom de st [sic] então é ótimo que ele esteja tendo tempo para relaxar”, acrescentou outro fã.

Elon Musk o artista de gravação

Enquanto isso, Musk também lançou uma faixa eletrônica em 2020 chamada “Não duvide de Ur Vibe.“Um ano antes, ele também gravou um rap que abordava a morte de Harambe o gorila no Zoológico de Cincinnati depois que o animal foi baleado após um menino de 3 anos cair em sua casa.