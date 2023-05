Elon Musk, Jeff Bezos e mais celebridades no GP de Fórmula 1 de Miami

TGP de Miami está de volta, e não são só os carros que estão dando o que falar. Empresários de alto nível, estrelas de Hollywood e jogadores de futebol estão enfeitando o paddock, transformando este circo da F1 em um evento repleto de estrelas que está atraindo atenção em todo o mundo.

No fim de semana, os magnatas dos negócios Elon Musk, Larry Ellison e Jeff Bezos foram vistos no paddock, deixando os fãs da F1 em frenesi. Musk e Ellison foram vistos na garagem da Red Bull, enquanto Bezos foi visto na parede do box da McLaren. Isso pode significar que os homens mais ricos do planeta estão pensando em investir na F1? Só o tempo irá dizer.

Enquanto isso, as estrelas de Hollywood Vin Diesel e Michelle Rodriguez criaram um burburinho quando visitaram o Hard Rock Stadium na quinta-feira. As duas estrelas, que interpretam os entusiastas das corridas na série de filmes Velozes e Furiosos, passaram um tempo na garagem da McLaren, onde experimentaram a adrenalina que vem com as corridas. “Acontece que @vindiesel conhece seus minicapacetes! Ótimo conhecê-lo e @mrodofficial”, twittou a McLaren.

O rapper ASAP Rocky também foi flagrado no paddock, fazendo um tour VIP pela garagem da Mercedes de ninguém menos que o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. E não são apenas as celebridades que estão aparecendo; o time de futebol Miami Dolphins também vem marcando presença. O wide receiver do Dolphins, Tyreek Hill, foi até flagrado com equipamento Alpine, mostrando seu apoio ao time francês.

O tempo pode ser um fator na corrida de domingo

Quanto à corrida em si, a previsão do tempo prevê chuva e trovoadas, acrescentando uma camada extra de emoção ao evento. As temperaturas máxima e mínima devem ficar em torno de 86 F (30 Celsius) e 75 F (24 Celsius), respectivamente, com 60% de chance de chuva.

Apesar do clima, a empolgação está aumentando para o evento principal, que será realizado no domingo, 7 de maio, às 15h30 EST (19h30 GMT). Com tantas celebridades e convidados de alto nível presentes, Miami está fazendo jus à sua reputação de cidade festeira, e o GP de Miami deste ano está se tornando um dos maiores eventos do ano.