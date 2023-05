Elon Musk sobre trabalho remoto: as pessoas devem sair de seu maldito cavalo moral

As recentes observações de Elon Musk sobre o tema do trabalho remoto voltaram a ganhar as manchetes.

O CEO da Tesla e do Twitter expressou abertamente sua oposição ao trabalho em casa, expressando sua frustração por quem não consegue trabalhar remotamente.

O CEO enfatizou repetidamente que nem todas as profissões são propícias ao trabalho remoto e, portanto, os funcionários não podem exigi-lo para todos.

“As pessoas deveriam descer de seu cavalo moral com a besteira de trabalhar em casa”, disse ele à CNBC.

“Eles estão pedindo a todos que não trabalhem em casa enquanto eles trabalham.”

Almíscar também acredita que os níveis de produtividade são maiores quando os funcionários trabalham em seus respectivos escritórios, e não em casa – uma prática que se tornou predominante durante a pandemia.

Nenhum trabalho remoto na Tesla ou no Twitter

Vale a pena notar que AlmíscarA postura de trabalhar em casa é consistente em suas empresas. Nem a Tesla nem o Twitter permitem o trabalho remoto.

Essa posição ficou evidente desde o início, quando Almíscar adquiriu o Twitter, ao pedir aos funcionários que passassem no mínimo 40 horas por semana trabalhando no escritório.

Da mesma forma, na Tesla, ele deixou claro que mesmo certas funções que potencialmente poderiam trabalhar remotamente eram obrigadas a cumprir um mínimo de 40 horas semanais presenciais, o que era menor do que o tempo gasto pelos trabalhadores da fábrica nas instalações da empresa.