Elon Musk visita o GP de Miami e lança uma proposta: Uma corrida entre um carro elétrico e um F1?

Tele Grande Prêmio de Miami provavelmente quebrará o recorde de número de VIPS presentes em um Fórmula 1 paddock da história da competição (pelo menos até a chegada de Las Vegas).

Mas neste sábado houve um (ou dois) de destaque. Nada menos que dois dos homens mais ricos do mundo foram vistos no paddock da Flórida.

Quem despertou mais expectativa foi, claro, Elon Musk. O fundador da Tesla, Paypal, Espaço X e atual dono da Twitter deu um passeio pelos bastidores da mais importante competição automobilística do mundo.

Uma proposta maluca

Musk conversava animadamente com Christian Horner no Red Bull box e participou da terceira sessão de treinos livres como convidado da marca austríaca. E parece que o papo entre o sul-africano e o britânico rendeu bastante, segundo o detalhe que ele revelou no Twitter.

“Discussão divertida sobre tecnologia aerodinâmica e de bateria na F1. Propus uma corrida de F1 puramente EV vs gasolina/híbrida”, tuitou Musk.

As respostas a este comentário foram rápidas… especialmente de Fórmula E fãs, que o lembraram que a corrida elétrica que ele propôs já existe… embora a ideia de Musk seja baseada em uma nova variante: um choque de tecnologias de propulsão. Quem sabe… talvez o próximo projeto da Tesla seja criar algo que desafie um Fórmula 1 carro.

Jeff Bezos com a McLaren

A outra grande estrela do dia foi outro mega-bilionário: o dono da Amazon, Jeff Bezos. O magnata americano foi um dos Zak Brownos convidados do McLaren box e também foi recebido, naturalmente, pelo CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicalli.

Outras celebridades que já foram vistas na véspera do Grande Prêmio de Miami incluem Vin Diesel e Michelle Rodriguez (atores de Velozes e Furiosos), Luis Fonsi, Jimmy Butler (jogador do Miami Heat) e jogador de golfe Ian James Poulter… e ainda tem o momento culminante: o grid de largada.