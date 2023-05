Em qual time da NFL DeAndre Hopkins jogará na próxima temporada?

DeAndre Hopkins’ em vez Arizona está acabado. Depois de três temporadas, o três vezes wide receiver All-Pro foi dispensado pela cardeaisapós o fracasso em conseguir uma negociação comercial que beneficiou a todos.

Agora, com um dos melhores WR do mercado, podemos deixar de nos perguntar onde ele jogará na próxima temporada? Quais equipes podem levantar a mão para cantá-lo? O que DeAndre Hopkins esperar? Para responder a essa pergunta, vamos ver o que o líder de touchdowns recebidos da NFL em 2017 está procurando e quais equipes podem reunir os termos necessários para contratá-lo.

Limite salarial… um problema!

Em matéria de dinheiro, Hopkins espera assinar um contrato de cerca de $ 20 milhões para 2023 e $ 15 milhões para 2024. Isso significa, em termos de teto salarial, vários NFL equipes contendoras, como Kansas City, Buffalo Bills ou mesmo Filadélfia Águias, não pode ser considerado. Portanto, a questão do dinheiro e seus constantes ferimentos são, com certeza, obstáculos na busca de um novo acordo.

Um QB experiente para um WR experiente

Hopkins também disse que não quer jogar por um time com um quarterback jovem ou inexperiente, o que exclui cerca de uma dúzia de times, incluindo Indianápolis, Atlanta, Carolina, Nova Inglaterra, Pittsburgh, Green Bay ou Washingtone talvez até equipes como Chicago Bears e Miami Dolphins, com QBs promissores, mas não muito experientes.

Equipes como Baltimore Ravens, Las Vegas Raiders, New York Jets e Cincinnati Bengals já estão cheios de excelentes wide receivers, então provavelmente não estarão procurando por outro.

Quais podem ser opções reais para Hopkins?

Estabelecidos os termos DeAndre Hopkins procuram nos levam a crer que as opções mais reais para ele podem ser Santos de Nova Orleans com Derek Carr -embora não cheguem exatamente aos $20 milhões e tenham que negociar-, Detroit Lions com Jared Goff e um ataque muito promissor para o próximo ano, talvez LA Rams com Mateus Stafford… E até mesmo Dallas Cowboys e Dak Prescott?

Talvez as coisas funcionem para DeAndre Hopkins… 2022 não foi um bom ano para ele, então a próxima temporada deve ser melhor para o cinco vezes Pro Bowl WR.