Emily Ratajkowski publica foto nua de grávida para o Dia das Mães

Emily Ratajkowski é uma modelo, atriz, influenciadora e empresária inglesa considerada uma das mulheres mais bonitas do planeta. E desta vez ela quis deixar claro com suas últimas postagens no Instagram com alguns instantâneos inéditos de quando estava grávida.

Na foto, ela exibe o corpão quando estava grávida de Sylvester Apollo, filho que divide com o ex-marido, Sebastian Bear-McClard e sua publicação coincide com a celebração do Dia das Mãesúltimo domingo.

Na segunda imagem da publicação, ela aparece de perfil, exibindo suas curvas pré-mamãe enquanto descansa a mão nos seios para burlar as regras de nudez do Instagram.

A modelo acompanhava a foto com o seguinte texto: “Essas fotos são de antes da minha identidade e vida mudarem para sempre. Ser mãe significa fazer muito trabalho duro e silencioso que muitas vezes ninguém testemunha. Tenho orgulho de todas vocês, mães. – seu amor e dedicação podem ser a coisa mais linda deste mundo.”

Emily é uma das celebridades mais seguidas nas redes sociais – sua conta no Instagram ultrapassa 30 milhões de seguidores.

Ela se declarou bissexual e após se separar do marido e pai do filho, teve vários supostos romances, entre eles com Brad Pitt