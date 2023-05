Empregos Pernambucanas Disponíveis em Todo o Brasil

A tradicional varejista Pernambucanas anunciou vagas de trabalho em várias regiões do Brasil, oferecendo oportunidades únicas para aqueles que desejam fazer parte de uma das marcas mais reconhecidas e queridas do setor. Confira, a seguir.

Pernambucanas anuncia novas contratações no setor varejista

Com mais de cem anos de história, a Pernambucanas é reconhecida por sua tradição, qualidade e compromisso em oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades dos seus clientes.

As vagas disponíveis abrangem diferentes áreas, desde vendas e atendimento ao cliente até logística e administração. A empresa valoriza a dedicação, o profissionalismo e o espírito de equipe dos seus colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho estimulante e repleto de oportunidades de crescimento profissional.

Ao fazer parte da equipe Pernambucanas, o candidato terá a chance de contribuir para o sucesso de uma marca sólida e em constante expansão, que busca oferecer uma experiência de compra única e satisfatória. Além disso, a empresa oferece benefícios atrativos e programas de capacitação, visando o desenvolvimento e a valorização dos seus funcionários. Confira as oportunidades.

Assessor de Jornada – Porto Alegre;







Assessor de Vendas – Fernandópolis;







Fiscal de Loja – Feira de Santana;







Cozinheiro – São Paulo;







Jovem Aprendiz – São Paulo;







Jovem Aprendiz setor de Venda – Caraguatatuba.

Veja também: Subway abre mais de 90 vagas de emprego pelo país



Você também pode gostar:

Como se inscrever

Para ocupar uma das oportunidades que estão sendo divulgadas pela empresa Pernambucanas, é necessário consultar os requisitos exigidos dentro do cargo escolhido, e enviar seu currículo atualizado utilizando a página 123empregos.

Para elaborar um currículo excelente, uma dica importante é adaptar o seu currículo para cada vaga específica que você está se candidatando.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.