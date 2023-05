Empresa Ypê oferece novas oportunidades de trabalho em diversas localidades do país

A Ypê, uma das maiores empresas brasileiras de produtos de limpeza, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas de atuação pelo país. Com mais de 70 anos de história, a companhia é reconhecida por oferecer produtos de qualidade e preços acessíveis, além de se preocupar com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Ypê abre novas oportunidades de emprego pelo país

A empresa oferece diversos benefícios aos seus funcionários, incluindo assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, além de programas de desenvolvimento profissional e oportunidades de crescimento na carreira. A seguir, confira algumas das vagas de emprego disponíveis na Ypê:

Analista de Marketing;







Coordenador de Trade Marketing;







Analista de Recursos Humanos;







Supervisor de Produção;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Assistente de Logística;







Analista de Compras;







Analista de Controladoria;







Analista de Qualidade;







Supervisor de Vendas;







Auxiliar de Produção;







Analista de TI;







Supervisor de Manutenção;







Assistente Administrativo.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Ypê, os interessados devem acessar o site e cadastrar o currículo na vaga desejada. As vagas também estão disponíveis no portal 123empregos, onde é possível realizar a candidatura de forma rápida e fácil.

Sobre a empresa

Fundada em 1950, em Amparo (SP), a Ypê é uma empresa familiar que hoje conta com mais de 5 mil funcionários e está presente em todo o Brasil e em países da América Latina. Com um portfólio diversificado de produtos de limpeza, a companhia se destaca pela qualidade de seus produtos e pela preocupação com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Além disso, a empresa mantém uma série de iniciativas sociais, como o projeto Água Azul, que visa proteger e preservar os recursos hídricos em comunidades de baixa renda, e o programa Jovem Aprendiz, que oferece oportunidades de aprendizado e inserção no mercado de trabalho para jovens de todo o país.

Com uma cultura organizacional forte e uma equipe comprometida e engajada, a Ypê busca constantemente inovação e excelência em seus processos, visando sempre a satisfação de seus clientes e a construção de um futuro melhor para todos. Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho em uma empresa sólida e comprometida com a qualidade, a companhia pode ser o lugar certo para você.

