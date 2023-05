Empresários do transporte coletivo de Penedo recebem compensação por transporte gratuito de idosos

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes recebeu nesta sexta-feira, 26, permissionários das linhas da área urbana de Penedo para informar que o auxílio relacionado ao transporte gratuito de idosos será pago.

A boa notícia é resultado da articulação entre a Associação das Empresas do Transporte Coletivo de Penedo (Transcope) e a Prefeitura de Penedo, acionada pela entidade para fazer os encaminhamentos burocráticos no tempo devido.

“O governo federal enviou um recurso para a compensação do transporte dos idosos, que é feito gratuitamente no transporte coletivo urbano de Penedo e nós conseguimos que esse recurso chegasse aos empresários”, explica Ronaldo Lopes.

O repasse do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano totaliza R$ 595.419,44 para os titulares das concessões em Penedo.

“Isso significa que cada um de vocês está recebendo R$ 15.668,93, considerando ainda que temos permissionário com mais de um ônibus circulando e irá receber o valor proporcional”, informou o Superintendente da SMTT Penedo, Jota Júnior, acrescentando que há municípios que perderam o recurso e devolveram o repasse calculado com base na população e no número de permissionários.

Jota Júnior aproveitou a ocasião para alertar aos permissionários sobre o tratamento dispensado à pessoa idosa no transporte coletivo em Penedo.

“A maior reclamação que recebemos é justamente sobre isso, então é preciso que vocês orientem motoristas e cobradores porque iremos agir com mais rigor”, afirmou o gestor da SMTT aos empresários.

A agenda de trabalho teve ainda a participação efetiva do Chefe de Gabinete Civil, Pedro Soares Neto; do Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Messias da Filó (Manoel Messias Lima); e do Vereador Roberto da Farmácia (Paulo Roberto Ferreira).

LICITAÇÃO

Outro tema debatido no encontro foi a exigência do Ministério Público Estadual para que o município realize processo licitatório para o transporte coletivo urbano em Penedo.

“Nós temos um ano para realizar essa licitação e trocamos muitas ideias sobre esse assunto. Os empresários que são representados pela associação, a Transcope, irão se organizar na forma de cooperativa para se habilitar ao processo e nós vamos dar todo apoio que eles precisam”, assegura o gestor penedense.

Os empresários agradeceram a atuação do governo Ronaldo Lopes/João Lucas sobre o empenho em viabilizar o recurso emergencial para a categoria, ao tempo em que se comprometeram em se adequar às formalidades da licitação exigida pelo Ministério Público Estadual.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte