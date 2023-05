ENEM 2023: Uma Revisão Aprofundada da República Velha no Brasil.

Todos nós sabemos que a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, aborda diversas questões de história. Elas são cobradas na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, no primeiro dia de aplicação do exame.

Dentre os tópicos de história do Brasil mais abordados pela prova, podemos destacar a República Velha, um período muito importante da história do Brasil.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar para o ENEM 2023, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a República Velha. Confira!

O que foi a República Velha?

O termo “República Velha” é usado para definir a primeira fase da história da República brasileira. O período começa em 15 de novembro de 1889, com a Proclamação da República por Deodoro da Fonseca e termina em 1930, com a Revolução de 30, o fim do governo de Washington Luís e o início do governo de Getúlio Vargas.

Além disso, é muito importante destacar que a República Velha engloba duas outras fases da República brasileira: a República da Espada e a República Oligárquica. Preste atenção nesse detalhe para não se confundir no ENEM.

De uma forma geral, os historiadores dividem a história da República brasileira em três fases diferentes:

Primeiro Período: República Velha (1889-1930)

Segundo Período: Era Vargas ou República Nova (1930-1945)

Terceiro Período: República Contemporânea (1945-dias atuais)

Contudo, é válido destaca que a própria República Velha pode também ser dividida em duas fases, uma vez que o período foi longo e marcado por acontecimentos diversos:

Primeiro Período (1889-1894);

Segundo Período (1894-1930).

Vamos conhecer, a seguir, mais sobre cada uma dessas fases.

Primeiro Período (1889-1894)

O primeiro período da República Velha fiou conhecido como “República da Espada”, termo criado em homenagem ao aspecto militar dos dois presidentes do Brasil nessa fase: Marechal Deodoro da Fonseca (que proclamou a República) e Marechal Floriano Peixoto.

Deodoro da Fonseca começou um governo provisório logo após a proclamação. Assim, no momento em que a primeira Constituição da República Brasileira foi promulgada, Deodoro foi eleito pelo Congresso Nacional e se tornou o primeiro presidente do Brasil.



Você também pode gostar:

O governo de Deodoro foi marcado por divergências e conflitos, o que provocou a sua renúncia ao cargo no mesmo ano. Com isso Floriano assumiu o cargo, mas também enfrentou uma série de revoltas durante o seu governo.

O governo de Floriano Peixoto, assim como toda a República da Espada, terminou em 1894.

Segundo Período (1894-1930)

O segundo período da República Velha ficou conhecido como “República Oligárquica”, uma vez que a presidência da época era dominada pelos membros das grandes famílias (as oligarquias).

Nesse período, paulistas e mineiros se alternavam na sucessão presidencial. Apenas três presidentes da República Oligárquica não eram dos Estados de São Paulo ou de Minas Gerais: Hermes da Fonseca, Epitácio Pessoa e Washington Luís.

Veja quais foram os presidentes da República Oligárquica:

Prudentes de Morais (1894-1898): primeiro presidente civil da República. Seu governo foi marcado pelo coronelismo e a Guerra de Canudos.

Campos Salles (1898-1902): governo marcado pela Política dos Governadores.

Rodrigues Alves (1902-1906): urbanizou o Rio de Janeiro. Governo marcado pela Revolta da Vacina .

Afonso Pena (1906-1909): faleceu antes de completar o mandato e foi substituído pelo vice Nilo Peçanha.

Nilo Peçanha (1909-1910): criou o Serviço de Proteção ao Índio (SPI).

Hermes da Fonseca (1910-1914): enfrentou diversas revoltas. Entre elas, podemos citar: a Revolta da Chibata , a Revolta de Juazeiro e a Guerra do Contestado .

Venceslau Brás (1914-1918): Primeira Guerra Mundial e industrialização do país.

Epitácio Pessoa (1918-1922): marcado pela Revolta dos 18 do Forte e a Semana de Arte Moderna.

Arthur Bernardes (1922-1926): governou em Estado de Sítio. Marcado pela ocorrência da Coluna Prestes.

Washington Luís (1926-1930): Conhecido pelo seu lema “governar é construir estradas”. Foi deposto por Getúlio Vargas e a Revolução de 1930. Fim da República Velha.