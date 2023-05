Enfermeira descobre que tem câncer de cólon após não conseguir parar de arrotar

Testa é a incrível história de Bailey Marie Mcbreen, uma enfermeira americana de 24 anos. Bailey foi diagnosticada com câncer de cólon em estágio três depois de ir ao médico porque ela não conseguia parar de arrotar o dia todo, além de sentir fortes dores de estômago e episódios de refluxo.

Ela recebeu a triste notícia no início deste ano. Bailey vinha sofrendo de alguns sintomas estranhos há algum tempo. Em primeiro lugar, ela estava arrotando muito durante o dia e não conseguia controlar. Então, depois disso, ela também estava sofrendo de refluxo e azia. Então ela decidiu ir ao médico e, após vários exames, foi diagnosticada com câncer de cólon.

Câncer de cólon estágio três

O diagnóstico foi o pior de tudo. A jovem de 24 anos partilhou nas suas redes as várias fases da sua doença. Ela passou por duas cirurgias, tendo seu apêndice e 52 gânglios linfáticos removidos para tentar remover parte do tumor. No entanto, eles não conseguiram removê-lo completamente, pois havia se espalhado para o pâncreas e o baço.

Bailey agora enfrenta sessões de quimioterapia. Além disso, a jovem disse, em um post compartilhado em sua conta no Instagram, que planeja congelar seus ovários para, assim que o câncer de cólon for reduzido, poder ter filhos com seu parceiro.

Desde o processo de congelamento de seus óvulos e os tratamentos a que ela se submete são muito caros, a jovem enfermeira montou uma campanha de arrecadação de fundos no GoFundMe. “Qualquer quantia ajuda, mas o mais importante são as orações enquanto tento lutar contra esta doença. Estou muito grato pela minha família, médicos, amigos e noivo porque não poderia fazer isto sem eles. Vou continuar a lutar ”, escreveu ela em suas redes sociais.