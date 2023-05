Enorme briga pós-corrida entre os pilotos da NASCAR, Ross Chastain e Noah Gragson

Ross Chastain tem sido um tanto incômodo na pista da NASCAR nesta temporada. Dele agressividade e às vezes manobras imprudentes frustraram os pilotos durante grande parte da temporada.

Um desses motoristas é Noah Gragson, que acabou perdendo o controle com seu colega em um tenso incidente pós-corrida no domingo. Na verdade, o casal teve um confronto extremamente acalorado na Kansas Cup, que foi realizada no Kansas Speedway no domingo.

Tudo aconteceu depois de um incidente na pista que viu Chastain bate Gragson com cerca de 60 voltas para o fimenviando-o girando para fora do curso.

E assim que a corrida terminou, Gragson revelou seus sentimentos. Após uma breve troca verbalos dois acabaram se balançando um para o outro outros, mas foram separados com sucesso por aqueles na área.

“Estou farto disso. O cara esbarra em todo mundo. Quando você tem caras como Chase Elliott e outros caras dizendo para você bater na bunda dele, todo mundo está cansado dele”, disse ele Gragson em uma entrevista após a corrida. .

No fim, Chastain terminou em quinto, enquanto Gragson ficou em 29º.