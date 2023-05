Enquanto Elizabeth Holmes vai para a prisão por fraude, muitos confundem seus motivos

As Elizabeth Holmes se prepara para se apresentar à prisão na próxima semana, o processo criminal que revelou o golpe de teste de sangue no coração de sua startup Theranos está entrando em sua fase final.

A sentença de 11 anos representa uma punição para a mulher de olhos arregalados que quebrou a cultura do “tech bro” para se tornar uma das Vale do Silícioos empresários mais célebres, apenas para serem expostos como uma fraude. Ao longo do caminho, Holmes tornou-se um símbolo da hipérbole desavergonhada que muitas vezes satura a cultura das startups.

Mas ainda persistem dúvidas sobre suas verdadeiras intenções – tantas que até mesmo o juiz federal que presidiu seu julgamento parecia perplexo. E os defensores de Holmes continuam a questionar se a punição é compatível com o crime.

Aos 39 anos, ela provavelmente será lembrada como o Ícaro do Vale do Silício – uma empresária ambiciosa ardente de ambição imprudente cuja odisséia culminou em condenações por fraude e conspiração.

Seus motivos ainda são um tanto misteriosos, e alguns apoiadores dizem que os promotores federais a atacaram injustamente em seu zelo para derrubar um dos praticantes mais proeminentes do fake-til-you-make-it – o tipo de autopromoção do setor de tecnologia que às vezes se transforma em exagero e mentiras descaradas para arrecadar dinheiro.

Holmes começará a pagar o preço por seu engano em 30 de maio quando ela está marcada, começa a sentença que a separará de seus dois filhos – um filho cujo nascimento em julho de 2021 atrasou o início de seu julgamento e uma filha de 3 meses concebida após sua condenação.

Espera-se que ela seja encarcerada em Bryan, Texas, cerca de 100 milhas (160 km) a noroeste de sua cidade natal, Houston. A prisão foi recomendada pelo juiz que condenou Holmes, mas as autoridades não divulgaram publicamente onde ela será mantida.

Seus muitos detratores afirmam que ela merece estar na prisão por vender uma tecnologia que ela repetidamente se gabava de escanear rapidamente centenas de doenças e outros problemas de saúde com algumas gotas de sangue coletadas com uma picada no dedo.

A tecnologia nunca funcionou como prometido. Em vez de, Theranos os testes produziram resultados totalmente não confiáveis ​​que poderiam ter colocado em risco a vida dos pacientes – uma das razões mais citadas pelas quais ela merecia ser processada.

Antes que essas mentiras fossem descobertas em uma série de artigos explosivos em Wall Street Journal a partir de outubro de 2015, Holmes levantou quase US$ 1 bilhão de uma lista de investidores experientes, incluindo o cofundador da Oracle Larry Ellison e magnata da mídia Rupert Murdoch. Foi a fraude desses investidores que a levou à prisão e a uma conta de restituição de US$ 452 milhões.

A participação de Holmes na Theranos em um ponto catapultou sua riqueza de papel para US $ 4,5 bilhões. Ela nunca vendeu nenhuma de suas ações da empresa, embora as evidências do julgamento não tenham deixado dúvidas de que ela se divertia com as armadilhas da fama e da fortuna – tanto que ela e o pai de seus filhos, Willian “Billy” Evansviveu em uma propriedade palaciana do Vale do Silício durante o julgamento.

A teoria de que Holmes estava executando um golpe elaborado foi reforçada por evidências de julgamento documentando seus esforços para impedir que a investigação do Journal fosse publicada. Essa campanha obrigou John Carreyrou – o repórter responsável por essas histórias bombásticas – a comparecer ao tribunal e se posicionar na linha de visão de Holmes quando ela assumiu o banco das testemunhas.

Holmes também aprovou a vigilância com o objetivo de intimidar os funcionários da Theranos que ajudaram a descobrir as falhas na tecnologia de teste de sangue. Os denunciantes incluídos Tyler Shultzneto do ex-secretário de Estado George Shultz, de quem Holmes fez amizade e persuadiu a ingressar no conselho da Theranos.

Tyler Shultz ficou tão nervoso com os esforços de Holmes para calá-lo que começou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro, de acordo com uma declaração dolorosa feita por seu pai, Alex, na sentença dela.

Os partidários de Holmes ainda afirmam que ela sempre teve boas intenções e foi injustamente usada como bode expiatório pelo Departamento de Justiça. Eles insistem que ela simplesmente utilizou as mesmas táticas de promoção exageradas que muitos outros executivos de tecnologia, incluindo Elon Musk, que repetidamente fez declarações enganosas sobre as capacidades dos carros autônomos da Tesla.

De acordo com esses apoiadores, Holmes foi escolhido porque ela era uma mulher que eclipsou brevemente os homens que costumam se aquecer sob os holofotes do Vale do Silício, e o julgamento a transformou em uma versão moderna de Hester Prynne – a protagonista do romance de 1850 “The Letra Escarlate.”

Holmes manteve firmemente sua inocência durante sete dias fascinantes de testemunho em sua própria defesa – um espetáculo que fez com que as pessoas se alinhassem pouco depois da meia-noite para garantir uma das poucas dezenas de assentos disponíveis no tribunal de San Jose.

Em um dia memorável, Holmes contou como nunca havia superado o trauma de ser estuprada enquanto estava matriculada na Universidade de Stanford. Ela então descreveu ter sido submetida a um padrão de abuso emocional e sexual de longa duração por seu ex-amante e conspirador de Theranos, Ramesh “Sunny” Balwanie sugeriu que seu controle sufocante embaçou seu pensamento.

O advogado de Balwani, Jeffrey Coopersmith, negou essas acusações durante o julgamento. No julgamento subsequente de Balwani, Coopersmith tentou, sem sucesso, retratar seu cliente como o peão de Holmes.

Balwani, 57, está cumprindo uma sentença de quase 13 anos de prisão por fraude e conspiração.

Quando chegou a hora de sentenciar a então grávida Holmes em novembro, o juiz distrital dos EUA, Edward Davila, parecia tão confuso quanto qualquer um sobre por que ela fez o que fez.

“Este é um caso de fraude em que um empreendimento empolgante avançou com grandes expectativas e esperanças, apenas para ser frustrado por inverdades, deturpações, arrogância e mentiras simples”, lamentou Davila enquanto Holmes estava diante dele. “Suponho que devemos recuar e olhar para isso, e pensar qual é a patologia da fraude?”

O juiz também relembrou os dias em que o Vale do Silício consistia principalmente de pomares cultivados por imigrantes. Isso foi antes de o terreno ser cedido ao boom tecnológico iniciado em 1939, quando William Hewlett e David Packard fundaram uma empresa com seus sobrenomes em uma garagem para um carro em Palo Alto – a mesma cidade onde a Theranos estava sediada.

“Vocês devem se lembrar da maravilhosa inovação daqueles dois indivíduos naquela pequena garagem”, lembrou Davila a todos no tribunal extasiado. “Sem automóveis exóticos ou estilo de vida luxuoso, apenas um desejo de criar para o benefício da sociedade por meio de um trabalho árduo e honesto. E isso, espero, seria a continuação da história, o legado e a prática do Vale do Silício.”