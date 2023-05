Durante solenidade da assinatura da ordem de serviço de diversas obras que serão executadas no município de Porto Real do Colégio, tanto na zona urbana quanto na rural, o prefeito Aldo Popular (MDB), deu posse a Higor Freitas como novo Secretário Municipal de Governo e Planejamento.

A solenidade foi promovida no Centro Administrativo e contou com a presença de vereadores da bancada do prefeito na Câmara Municipal, além de outras autoridades e apoiadores do prefeito que inclusive já abraçaram Higor como o possível sucessor de Aldo no próximo pleito eleitoral de 2024.

Entre as obras autorizadas o início, estão a pavimentação de ruas nos povoados: Pau da Faceira; Marabinha; Sobrado; Retiro; Flexeiras e Salomezinho. Também estão no pacote de ações as reformas das praças dos povoados: Maraba; Canoinha; Girau do Itiuba e Retiro, além da construção do terminal rodoviário.

A indicação de Higor para integrar o time da gestão Aldo Popular causou certo burburinho entre a oposição que desqualificou o jovem para assumir a pasta. Em conversa com um apoiador de Aldo, quando perguntado sobre o que achava, a resposta foi a seguinte: “enquanto os cães ladram, a caravana passa”!