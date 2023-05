Entenda a Crise e Falência das Redes de Supermercado Big e Makro: O Fim Está Próximo.

A crise econômica tem feito com que inúmeras empresas no país fechem as portas. Todavia, para continuar no mercado, várias organizações estão vendendo seus ativos financeiros a seus concorrentes. Algumas redes de supermercado conhecidas estão tendo diversos problemas, com algumas declarando falência.

As redes de supermercado BIG e Makro, gigantes do varejo nacional, conhecidas há anos pelos consumidores brasileiros, estão tendo, atualmente, inúmeros problemas financeiros. A primeira companhia deve sair do país, a segunda organização acabou de ser comprada pelo seu maior concorrente, o Carrefour.

A rede de supermercado holandesa Makro está ativa no Brasil desde o ano de 1972. Ela tem vendido várias unidades em todo o território nacional, sinalizando uma grave crise financeira e o possível fim de suas atividades. Em janeiro, o grupo vendeu 16 lojas e 11 postos de combustíveis para a rede paranaense Muffato.

Já o hipermercado Big, é uma rede que teve um grande sucesso no país nos anos 2000. Entretanto, ao que parece, também sofreu uma crise financeira e acabou sendo vendida pelo já falado Carrefour. Analogamente, a operação se deu ainda em maio de 2022. Logo depois, a empresa fechou inúmeras lojas em todo o Brasil.

Rede Makro

Das 16 lojas e 11 postos de gasolina vendidos pela rede Makro, três imóveis negociados ficavam na capital de São Paulo, três na grande SP, e os dez restantes no interior do estado. Deve-se observar que em 2020, uma parte das lojas, administradas pelo grupo holandês SHV, foram vendidas ao grupo Carrefour.

Nesta operação, cerca de 29 unidades da rede foram negociadas. O valor da operação foi de R$1,95 bilhão. Já em 2022, o grupo Mofatto comprou 16 lojas e 11 postos de gasolina da rede atacadista. Na época, a Makro entrou em contato com o Santander em busca de um comprador para as 24 lojas que possuía no Brasil.

A empresa esperava com a operação obter cerca de R$2 bilhões com a cessão de todas as suas unidades no país. Ademais, a rede varejista holandesa também atua em outros países da América Latina, como Venezuela, Argentina e Colômbia. Ao todo, na região, a empresa conta com 8 mil funcionários e colaboradores.

Supermercado Big

O hipermercado Big passou por uma crise financeira e acabou sendo vendido também para o Grupo Carrefour. A compra recebeu a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Em síntese, a rede francesa de supermercado gastou com a transação cerca de R$7,5 bilhões.

Com essa operação, o grupo Carrefour aumentou sua participação no país, com destaque para a região sul e nordeste. Houve de fato, uma expansão de seus hipermercados e atacados em todo o território nacional. Antes da venda, o Grupo Big possuía 181 lojas e 38 propriedades, valendo no total, R$7 bilhões.

De acordo com Stéphane Maguire, CEO do Grupo Carrefour, “esse é um momento histórico para nós, que sempre acreditamos na integração com o Grupo BIG como oportunidade de fortalecer nossa presença e diversificar nossos produtos e serviços no Brasil. Dessa fusão surge o líder do setor, com mais de mil lojas físicas”.

Grupo Carrefour

Dessa forma, o Grupo Carrefour, considerado a maior rede de supermercado do país, aumentou sua participação no mercado exponencialmente com suas operações junto ao Makro e ao Big. Vale destacar que a aquisição das lojas e propriedades da rede Big, no total de R$7,5 bilhões, se deu em duas parcelas.

O Carrefour na compra da rede Big, pagou em dinheiro a primeira parcela de R$5,25 bilhões aos controladores da organização, o fundo de private equity Advent International e o Walmart. Os 30% restantes da negociação foram pagos pela subsidiária da companhia francesa no país, através de seu capital social.



Em conclusão, o Walmart antes de ter uma participação da rede de supermercado Big, possuía a rede Contudo. A companhia acabou sendo vendida por R$1,2 bilhão. O grupo Carrefour é o maior varejista de alimentos do Brasil. De acordo com a organização, eles procuram atender a vários segmentos de mercado.