Entenda como o ESG Impacta a Economia e os Investimentos

As práticas ESG estão cada vez mais presentes em pautas corporativas, de acordo com informações do Pacto Global, os Fundos ESG captaram mais de R$ 2 bilhões somente no Brasil.

ESG: entenda como o esse conceito impacta a economia os investimentos

ESG é a sigla de “Environment, Social & Governance”, em portugues, Ambiental, Social e Governança (ASG). A prática ambiental e social dentro da governança está cada vez mais em voga dentro da realidade mercadológica atual.

Novas oportunidades e diretrizes

Em uma análise mundial, de acordo com a PWC, mais de 70% dos investidores investigam as oportunidades e os riscos dentro do parâmetro ESG. Sendo assim, as empresas estão realizando treinamentos e adotando as diretrizes e as preparações sobre o assunto.

Norma ABNT – ESG

No ano de 2022, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) lançou uma Norma para essa modalidade. Sendo assim, a Norma ABNT PR 2030 – ESG, traz conceitos corporativos para as empresas realizarem essa prática.

Contudo, é válido ressaltar que a Norma ESG não se trata de uma legislação e sim de uma recomendação estabelecida pela ABNT.

Essas ações refletem o potencial de ganhos dentro dessa vertente nos investimentos. A Norma ABNT trata aspectos importantes como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) dentro do ESG.

Mercado de trabalho

Essa adequação mostra uma tendência dentro do mercado, não somente nos investimentos, mas também no mercado de trabalho. Já que, cada vez mais, novos postos de trabalho estão ligados a questões ESG.

Novos empregos e uma nova economia

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destaca, em um recente relatório oficial que, segundo uma projeção estudada, considerando o ano de 2030, mais de 15 milhões de empregos devem surgir dentro da transição da economia atual para uma economia com zero emissão líquida de carbono. O conceito ESG abrange que as empresas façam ações completas para essa finalidade.

O conceito ESG e economia sustentável

O mundo empresarial deve prezar a sustentabilidade como um valor dentro de um processo contínuo. Portanto, é totalmente cabível relacionar a economia e a gestão das empresas à nova realidade mercadológica no conceito ESG.



O fundador do Latin American Quality Institute (LAQI), Daniel Maximilian Da Costa, ressalta que todas as ações devem contribuir para a finalidade da sustentabilidade. Além disso, a metodologia deve ser clara e relacionada à realidade da empresa.

Conceito, cultura e economia

Uma vez que para que a criação de um método ESG tenha o devido efeito e sucesso, é preciso que o procedimento seja analisado em diversos aspectos. Visto que é importante que as empresas apoiem a diversidade e a segurança dos dados e sejam éticas.

Dessa maneira, o conceito ESG deve fazer parte de uma realidade num ciclo positivo de melhorias correspondente à cultura da organização. Em suma, o conceito ESG valoriza critérios ambientais e sociais dentro da governança corporativa.

Portanto, essa nova realidade traz para o mercado de investimentos um novo nicho de direcionamento e uma nova rentabilidade, já que não somente as empresas que atuam dentro desse modelo de governança modificam seus processos internos, como também se tornam atrativos dentro do mercado de investimentos.

Investimentos sustentáveis

Cada vez mais o mercado tende a valorizar empresas que buscam melhorar suas governanças ambientais e direcionar princípios referentes a diretrizes econômicas, sem que essas ocorram em detrimento da capacidade de recursos naturais.

Uma nova perspectiva de crescimento mercadológico

Sendo assim, o conceito ESG faz parte do mercado de investimentos de diversas formas, bem como integra o crescimento das empresas dentro dos seus respectivos segmentos.

Já que o conceito pode ser implementado em diversas modalidades de negócios. Contudo, em alguns segmentos específicos o ESG pode ser um grande diferencial para minimizar poluentes e otimizar recursos da natureza.