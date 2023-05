Entenda como o WhatsApp Liberou a Função de Editar Mensagens

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens cada vez mais presente em nossas vidas. A Meta, empresa responsável pela plataforma, tem feito algumas atualizações da ferramenta com o intuito de aprimorar a experiência de seus usuários. Agora ela lançou uma função que permite editar mensagens enviadas.

Todavia, os usuários do WhatsApp há tempos tem solicitado a Meta a criação de uma função parecida. De fato, parece que ela atendeu aos pedidos. Sendo assim, quando houver um erro de digitação, ou a inclusão de uma informação errada, ou se houver a necessidade de incluir mais texto na mensagem, será possível editá-la.

Anteriormente nestes casos, os usuários tinham que enviar uma nova mensagem corrigindo seus erros. Dessa forma, muitas pessoas ficavam irritadas, visto que tomava muito tempo e não era nada prático. Com o passar do tempo as mensagens se acumulavam nas conversas e ficava mais difícil achar um conteúdo específico.

Com a nova atualização do WhatsApp dispondo o recurso de edição de mensagens ficou mais fácil utilizar a ferramenta nas conversas com outros usuários. O site WaBetaInfo, recentemente confirmou a nova versão do aplicativo, que foi criada com o intuito de atender as necessidades de seus usuários.

Nova versão do WhatsApp

A princípio, a nova versão do aplicativo ficou disponível para apenas um pequeno grupo de usuários. O WhatsApp, desse modo, foi apresentado em sua versão beta. Espera-se que o app com a nova função de edição de mensagens esteja disponível para todos nas próximas semanas em uma atualização da ferramenta.

As versões beta do WhatsApp normalmente são utilizadas por desenvolvedores de softwares com o objetivo de realizar testes e identificar alguns erros nas funções apresentadas. Quando o recurso estiver disponível para todos, será possível corrigir vários erros que por ventura os usuários tiveram ao enviar uma mensagem.

A nova função do WhatsApp será bastante simples e prática. Para usá-la será preciso selecionar a mensagem que deseja editar, clicando no “Menu de opções”, em seguida, em “Editar mensagem”, e alterar o que quiser na mensagem enviada. Vale ressaltar que só se poderá fazer as modificações em um tempo de 15 minutos.

Segundo a Meta, o tempo de 15 minutos para a edição, serve para garantir que o conteúdo enviado seja autêntico. Aliás, o WhatsApp muitas vezes pode servir como prova em alguns processos legais, e este período possibilita que a mensagem seja íntegra, com um valor legal, podendo ou não incriminar uma pessoa.

Edição das mensagens

Ademais, a nova função do WhatsApp de edição das mensagens, poderá ser útil tanto em conversas com usuários quanto em um grupo. Neste último caso, é preciso ficar atento, visto que todas as pessoas participantes da conversa irão saber que houve uma modificação no conteúdo. O app irá sinalizar essa ação.

WhatsApp e o código 737

O WhatsApp é uma das maiores ferramentas de comunicação atuais. Com tanto sucesso, é comum que seus usuários apresentem algumas novidades e tendências. Uma delas é o código 737 que tem deixado muitas pessoas curiosas. São alguns emojis que, utilizados em conjunto, formam um código secreto.

Esse grupo de emojis é uma maneira de os usuários do app se comunicarem com seus contatos, de uma forma interessante e desinibida. Para utilizar o código 737, deve-se incluir na mensagem os emojis de cacto, abacaxi e pizza. Há um mistério envolvendo a conversa, além de ser uma maneira criativa para se expressar.



Você também pode gostar:

Alguns usuários utilizam o código 737 para enviar mensagens divertidas e alguns segredos. São várias as finalidades, o que tem tornado o envio desse tipo de conteúdo bastante popular. Ao que parece, é um tipo de mensagem direcionada a um contato em específico, que pode estar em algum grupo da plataforma.

Conclusão

Como falado anteriormente, o WhatsApp procura aprimorar cada vez mais o seu serviço. São várias as atualizações, desde o ano passado até o momento atual. Podemos destacar as mensagens de vídeos de até 60 segundos para os contatos, a função de chat em áudio, mensagens destacadas, e muito mais.

Em conclusão, o WhatsApp apresenta inovações não só na utilização da plataforma, mas também na criação de novas camadas de segurança em seu aplicativo de mensagens. A empresa busca oferecer uma maior proteção para quem usa o app , e também algumas funções que garantam uma maior privacidade.