Entenda o Atraso no Pagamento do Seguro Desemprego: Por que Mais de 45 Mil Parcelas Não Foram Liberadas?

De acordo com o Ministério do trabalho, o atraso no Seguro Desemprego, que contabilizou 45.335 parcelas adiadas, ocorreu por causa de um problema nas operações de transferência bancária do Banco Central (BC).

Todavia, em nota, apenas as pessoas que recebiam por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), tiveram as parcelas “devolvidas”. Assim, os demais beneficiários receberam os valores normalmente.

Por causa disso, foi estabelecido uma nova data em que os repasses adiados serão feitos. Dessa forma, o pagamento será realizado no próximo lote agendado para terça-feira, dia 23.

Se você quer entender melhor sobre o atraso, além de informações sobre esse que é um dos mais significantes benefícios trabalhistas, vem com a gente.

Atraso no Seguro Desemprego

Milhares de brasileiros passaram por um transtorno por causa do atraso no seguro desemprego, que foi notificado a Caixa Econômica Federal, pelo Ministério do Trabalho e emprego. A Caixa é a instituição financeira responsável pela a administração e realização dos pagamentos do benefício.

Os depósitos estavam previstos para serem disponibilizados nessa terça-feira (16), todavia não houve o repasse. Apenas na noite da quinta-feira (dia 18), foi que o comunicado foi emitido.

Dessa forma, todos os trabalhadores que recebiam via TED, por causa desse problema operacional no Banco Central, tiveram os valores devolvidos. Assim, o pagamento será reagendado para o próximo lote, previsto para terça-feira, dia 23.

Além disso, vale mencionar que, de acordo com o governo, não será necessário nenhum tipo de solicitação ou procedimento para ter acesso aos depósitos que foram adiados. Bem como qualquer parcela, será disponibilizada de forma automática na conta vinculada ao benefício.

Apenas é preciso dirigir-se ao banco portando a documentação necessária para efetuar o saque.

“O pagamento será efetuado no próximo lote, programado para terça-feira, 23 de maio, não sendo necessário o cidadão ou a cidadã realizar qualquer tipo de solicitação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.” nota do Ministério do Trabalho e Emprego.



Por fim, você pode consultar as informações de pagamento que estarão disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital a partir do meio-dia deste sábado, 20 de maio.

Outras formas de consultar as informações das parcelas do Seguro Desemprego

Pelo aplicativo Caixa Trabalhador: caso você possua uma conta na instituição bancária;

caso você possua uma conta na instituição bancária; Através do aplicativo Caixa Tem: destinado a pessoas que não possuem vinculo com a Caixa, mas possuem uma conta-poupança social digital;

destinado a pessoas que não possuem vinculo com a Caixa, mas possuem uma conta-poupança social digital; Serviço de Atendimento ao Cidadão: A Caixa Econômica Federal disponibiliza ainda um serviço de atendimento ao cidadão por meio do número 0800-7260207. Você pode utilizar esse canal para se informar sobre questões relacionadas ao Seguro Desemprego e outros benefícios sociais.

Qual o valor do Seguro Desemprego em 2023?

Depois do reajuste do salário mínimo, a partir desse mês, 05, o piso do benefício ficou estabelecido em R$ 1.320. As outras faixas do seguro-desemprego permaneceram inalteradas.

No entanto, em janeiro de 2023, houve uma correção nas faixas intermediárias e no limite máximo do benefício. Essa correção foi baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) divulgado pelo IBGE, que registrou uma variação acumulada de 5,93% ao longo de 2022.

Faixas de renda média utilizadas para calcular o seguro-desemprego

Antes de tudo, vale mencionar que as parcelas a receber são calculadas com base na média dos salários dos três últimos meses antes da dispensa.

De qualquer forma, o benefício não pode ser menor que o equivalente a um salário mínimo vigente e também possui um teto, isto é, um limite definido.

Confira as faixas de renda abaixo:

Salários até R$ 1.968,36: O valor médio do salário é multiplicado por 0,8. Salários entre R$ 1.968,37 e R$ 3.280,93: A parte que excede R$ 1.968,36 é multiplicada por 0,5 e somada a R$ 1.574,69. Salários acima de R$ 3.280,93: O valor será fixo em R$ 2.230,97.

Quem tem direito ao Seguro Desemprego?

Para além do atraso no Seguro Desemprego, uma outra questão relacionada é a aprovação da solicitação do benefício. Por isso, algumas pessoas estavam aguardando a primeira parcela do recebimento, mas ainda não tiveram o requerimento aprovado.

Dessa forma, entra em questão uma velha pergunta, mas ainda muito atual, ou seja, quem tem direito ao recebimento do Seguro Desemprego? Veja abaixo os critérios:

Indivíduos com registro formal que foram demitidos injustamente;

Trabalhadores engajados em programas de qualificação profissional com contrato de trabalho temporariamente suspenso em acordo mútuo com a empresa;

Pescadores durante o período de defeso, quando a pesca é proibida ou regulamentada;

Empregados domésticos dispensados sem justa causa;

Indivíduos resgatados de situações semelhantes à escravidão.

Por fim, vale ainda mencionar que, se o trabalhador estiver empregado ou exercendo alguma ocupação remunerada e ainda assim sacar parcelas do benefício indevidamente, ele será obrigado a devolvê-las.