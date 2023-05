Entenda o Fim da Rede TV OM: Uma História Marcada por Escândalos

O Brasil sempre teve um grande número de emissoras de televisão. Ao longo do tempo, várias deixaram de existir, enquanto que outras, passaram a ter um papel de extrema importância para a população. A Rede TV OM, de Curitiba (PR), por exemplo, fechou as portas em meio à dívidas, demissões em massa e escândalos.

A Rede OM começou as suas atividades no ano de 1980, e se destacou no país por ser uma emissora de televisão fora do eixo Rio-São Paulo, como as famosas Rede Globo, SBT e Bandeirantes. Sua sede era na capital Curitiba, Estado do Paraná. Ela surgiu em um momento onde a TV Tupi e a TV Tropical estavam fechando as portas.

Ademais, no ano de 1982 a Rede OM conquistou um grande público por sua cobertura política, e passou a investir neste tipo de reportagem em seu canal. No entanto, no ano de 1992, a emissora passou por alguns problemas, devido à exibição do filme Calígula, que é recomendado apenas para uma audiência maior de 18 anos.

A Justiça mandou cancelar a exibição do filme. A rede OM teve um pico de 16 pontos de audiência e acabou prejudicada. Para piorar a situação, uma CPI em agosto de 1982, descobriu uma conexão da emissora com o PC Farias. Todavia, houve na época, uma transferência ilegal para a concessão da TV Corcovado.

Escândalos da emissora

Em junho de 1982, os funcionários da Rede OM ficaram irritados e buscaram o apoio do sindicato dos jornalistas depois de receberem cheques sem fundo para o pagamento de seus serviços. Analogamente, a Rede TV OM na época, se afundou em uma dívida de 17 mil cruzeiros. A emissora então decidiu mudar de nome e programação.

A princípio, o objetivo principal da Rede TV OM, era o de limpar seu nome e sua imagem, frente a seu público e a sociedade da época. No entanto, um mês depois, a emissora paranaense não aguentou a pressão e acabou. Ela cedeu seu lugar à CNT. O último dia de exibição da Rede TV OM foi em 22 de maio de 1993.

Quem foi PC Farias

O empresário Paulo César Farias, envolvido nos problemas jurídicos da Rede TV OM, foi um empresário famoso, que teve uma participação em um escândalo de corrupção na campanha de Fernando Collor de Mello (PTB). Na época ele atuou como tesoureiro e coordenador do primeiro presidente após o fim da ditadura militar.

Todavia, PC Farias durante o governo Collor não possuía um cargo público formalizado, mas era considerado o conselheiro principal do presidente da época. Em 1992 houve uma denúncia de corrupção envolvendo o Palácio do Planalto. O assunto virou a principal notícia nos noticiários do país.

Ele era o líder de um esquema de desvios de verbas públicas, no valor de US$1 bilhão. A Polícia Federal, junto à Interpol, foram ao encontro de PC Farias. Com medo, o empresário acabou fugindo do país, utilizando de documentos falsos. Curiosamente, ele se passou por um príncipe árabe conseguindo se esconder.

No entanto, PC Farias acabou sendo preso por um tempo. Em seguida ele foi solto e agendou alguns depoimentos sobre o caso de corrupção envolvendo o presidente Collor. O empresário acabou sendo assassinado em sua própria casa. Dessa maneira, o caso foi investigado mas não se sabe até hoje quem o matou.

Rede TV OM

A Rede TV OM de Curitiba começou como uma emissora estatal que passou a atuar depois de um certo período, como uma rede de televisão em todo o território nacional. Seu fundador foi o político e empresário José Carlos Martinez. Dessa forma, em 1991 ela entrou com um pedido de transmissão via satélite junto à Embratel.



No dia 1º de abril de 1992, o comentarista Galvão Bueno estreou na emissora, após um período de dez anos trabalhando na Rede Globo. Ele atuou na rede TV OM não só como comentarista, mas também como apresentador e diretor do núcleo esportivo. Ele fez a sua estréia em um jogo da Taça LIbertadores da América.

Em conclusão, uma das principais atrações da Rede TV OM na área de jornalismo, foi o telejornal Fala Brasil. Era um tipo de revista eletrônica, coordenada pelos estúdios da emissora de Curitiba. Os âncoras da atração foram os jornalistas Carlos Massari e Valéria Balbi, e se tornou um grande sucesso em sua época.