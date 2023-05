Entenda o Novo Salário Mínimo Aprovado de R$ 1.550: Saiba Mais!

O salário mínimo nacional define o salário de milhões de brasileiros, bem como também afeta vários pagamentos previdenciários e benefícios sociais. Todos os anos, o piso nacional recebe um novo reajuste, a fim de equiparar com a inflação do ano anterior.

No início do ano, o novo salário mínimo foi reajustado em R$ 1.302. No entanto, novos reajustes estão sendo discutidos e algumas pautas revelam o valor de até R$ 1.550.

A seguir, entenda mais sobre o assunto e veja como isso irá afetar a vida de milhares de brasileiros.

Novo salário mínimo nacional

O salário mínimo nacional afeta diretamente a vida de milhares de brasileiros. Isso porque o valor corresponde ao salário de milhares de trabalhadores que possuem a carteira assinada no Brasil.

Além disso, o valor também serve como base para o pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Federal. Isso significa que os aumentos afetam diretamente quem recebe algum benefício do INSS ou do governo.

A exemplo temos o pagamento do abono salarial, que foi ampliado após o recente aumento do salário mínimo. Além disso, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também sofreu reajuste com o novo piso nacional, bem como a aposentadoria das pessoas que recebem até 1 salario mínimo pela previdência social.

No entanto, no dia 1º de maio, o Governo Federal anunciou o aumento do piso nacional para R$ 1.320 e não R$ 1.550. Neste caso, haverá um novo aumento? Entenda a seguir.

O salário mínimo vai mudar?

Após a primeira mudança do salário mínimo, o Governo Federal anunciou um novo aumento no dia 1º de maio. Sendo assim, agora, o novo piso nacional é de R$ 1.320.

Por outro lado, existem alguns estados do Brasil que definem o seu próprio salário mínimo. Ou seja, cada um desses estados possui o seu próprio valor definido.

Os seguintes estados adotam a sua própria política de salários:

Santa Catarina;

Rio Grande do Sul;

Paraná;

Rio de Janeiro;

São Paulo.

Este último já possui um projeto em análise para a aprovação do salário mínimo de R$ 1.550, que teve a sua realização após o novo aumento nacional.



Você também pode gostar:

Em São Paulo, o deputado Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresentou uma nova proposta para a definição do novo piso estadual. Assim, já houve a votação na Câmara e a proposta seguiu para a assinatura do governo estadual. Dessa forma, o novo piso passará a valer a partir de junho desse ano.

Projeção para 2024

Com a revisão do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor, utilizado para a correção do piso) de 5,16% para 5,34%, o Governo Federal realizou uma nova projeção do salário mínimo para 2024. De acordo com as novas informações, o reajuste seria de R$ 70, passando de R$ 1.320 para R$ 1.390 no ano que vem.

Além disso, um novo projeto de lei foi encaminhado para o Congresso, com objetivo de fazer com que o salário mínimo tenha um aumento real a partir de 2024, ou seja, que o reajuste seja maior do que a inflação.

Caso haja aprovação da proposta, a partir do ano que vem, o valor do piso nacional será corrigido segundo a variação do INPC acumulada nos 12 meses encerrados em novembro do exercício anterior. Além disso, também haverá a inclusão da taxa de crescimento real do PIB (Produto Interno Bruto) do segundo ano anterior ao ano de referência.