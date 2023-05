Entenda o que será Cobrado no Vestibular UFPR 2024: A Prova de Biologia

A UFPR, Universidade Federal do Paraná, é uma instituição de ensino superior pública que foi fundada EM 1912. Atualmente, a universidade é uma das mais conceituadas do Brasil.

A instituição oferece uma série de cursos de graduação de excelência, atraindo vestibulandos de todas as partes do país.

Se você quer estudar na UFPR, então está com sorte: no dia 15 de maio de 2023, a universidade divulgou o edital do Vestibular 2024 com as informações sobre o processo seletivo.

Para que você consiga se prepara para o processo seletivo, é essencial que você saiba qual será o conteúdo cobrado pelo exame. Assim, confira o resumo que separamos para você com os assuntos que poderão ser abordados pelas questões da prova de Biologia do vestibular UFPR 2024!

Vestibular UFPR 2024: o que será avaliado pela prova de Biologia?

Segundo as informações divulgadas pelo edital do processo seletivo, a prova de Biologia do vestibular UFPR 2024 irá avaliar o domínio dos candidatos sobre os fundamentos da Biologia e a interpretação da matéria como uma atividade em constante transformação.

Da mesma maneira, será avaliada a capacidade do candidato de reconhecer que os sistemas biológicos e ambientais se reproduzem e se modificam em função de fatores evolutivos. Por fim, é necessário que o estudante seja capaz de interpretar as consequências do desenvolvimento científico na sociedade e no meio ambiente.

Vestibular UFPR 2024: prova de Ciências da Natureza

A matéria de Biologia faz parte de uma das provas do vestibular da UFPR: a prova de Ciências da Natureza. Além da disciplina de Biologia, ela é composta também por Física e Química.

Veja o que poderá ser cobrado na prova de Biologia do vestibular da UFPR 2024, tanto na primeira como na segunda fase do processo seletivo.

Biologia Celular

Estrutura e função dos componentes das células;

Organização molecular;

Fisiologia celular;

Ciclo de vida celular.

Seres vivos

Variedade dos seres vivos;

Caracterização dos principais grupos de organismos;

Tipos de reprodução;

Desenvolvimento embrionário;

Estrutura e função dos tecidos;

Fisiologia animal e vegetal.

Estudo das populações



Conceitos fundamentais da hereditariedade;

Conceitos básicos de genética molecular e citogenética;

Evolução: bases históricas, fatores evolutivos, genética de populações;

Origem da vida.

Saúde, higiene e saneamento básico

Principais endemias e epidemias e formas de combatê-las;

Doenças de carência;

Higiene pessoal e social;

Noções fundamentais de imunidade.

Ecologia

Relações tróficas;

Ecossistema e seus componentes;

Ciclos biogeoquímicos;

Principais biomas;

Desequilíbrio ecológico e suas causas;

Fluxo de matéria e energia.

Utilize a lista que trouxemos para você como um guia para direcionar os seus estudos. Dessa forma, você poderá se preparar para o vestibular da UFPR de forma muito mais eficiente.

Vestibular UFPR 2024: principais datas

Além de saber aquilo que será cobrado na prova de Biologia, você deve conhecer também as principais datas da próxima edição do vestibular da UFPR.

Segundo o edital do processo seletivo, as inscrições para o vestibular da UFPR irão começar no dia 1º de junho e permanecerão abertas até o dia 23 de agosto de 2023. Além disso, os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 195,00 para participar do processo seletivo. O pagamento poderá ser realizado via boleto bancário ou PIX até o dia 24 de agosto de 2023. Porém, será possível solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Em relação aos exames, devemos destacar que o vestibular 2024 da UFPR será realizado em duas fases. A primeira delas será aplicada no dia 22 de outubro de 2023, a partir das 14h, e será composta por 90 questões de múltipla escolha.

A segunda fase do vestibular da UFPR irá acontecer nos dias 03 e 04 de dezembro de 2023. De acordo com o edital, serão convocados para a segunda fase os candidatos melhor classificados na primeira fase.

Por fim, conforme as informações do edital, a divulgação dos resultados do vestibular da UFPR irá acontecer no dia 17 de janeiro de 2024.