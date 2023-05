Entenda por que a FGV defende que o salário mínimo deveria ser de R$1.410

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), através de uma Medida Provisória, reajustou o salário mínimo vigente no país para R$1.320 a partir do mês de maio de 2023. Todavia, mesmo com o aumento, o valor não seria o ideal. Isso se deve ao fato de que o piso salarial deveria considerar a inflação e o aumento do PIB de dois anos anteriores.

Neste caso, o salário mínimo, se levasse em consideração a pressão inflacionária e o produto interno bruto, o piso estaria em R$1.410, ou seja, um ganho maior ao trabalhador brasileiro. Um aumento de R$90 pode parecer pouco, mas quem recebe aposentadorias, pensões do INSS e sua renda mensal, pode fazer a diferença.

Alguns parlamentares, que apoiam o presidente Lula, apresentaram um novo Projeto de Lei (PL), que tem como objetivo, reajustar o salário mínimo acima da inflação, todos os anos. Seria um ganho real para os trabalhadores brasileiros. Ele está em análise, visto que a medida traz consequências para os cofres públicos.

De fato, caso haja a aprovação do PL , a população terá um impacto positivo em sua renda. De acordo com Daniel Duque, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), se fosse levada em consideração a inflação e o PIB, haveria um aumento de 7% no salário mínimo. Dessa forma, seu valor seria então de R$1.410.

Cálculo do piso salarial

Alguns economistas alertam que a maneira como o governo tem ajustado o piso salarial não é a ideal. Muitos afirmam que o melhor seria reajustar o salário mínimo pela produtividade. Analogamente, eles dizem que a sua valorização é importante, mas que as propostas do Palácio do Planalto, não são as mais corretas.

Desse modo, os economistas dizem que no momento em que se reajusta o salário mínimo acima da produtividade do trabalhador, as empresas acabam tendo que arcar com um custo adicional. Este valor é então repassado para os setores econômicos, o que geraria um aumento expressivo da inflação no país.

Salário mínimo em 2024

Estima-se que o governo reajuste o salário mínimo em 2024, considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), relativo ao período de novembro de 2022 a novembro de 2023. O piso salarial deverá ter como base de cálculo, o PIB de 2022, divulgado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).

Ademais, o Governo Federal afirma que o trabalhador brasileiro de baixa renda precisa recuperar seu poder de compra. Em síntese, isso pode ser feito através do reajuste do salário mínimo. Deve-se ter em mente, que o aumento de R$90 pode parecer pouco. Entretanto, com ele é possível, por exemplo, adquirir um botijão de gás em São Paulo.

Podemos observar, que no mandato passado, de Jair Bolsonaro (PL), ele decidiu reajustar o salário mínimo através de outros cálculos. Isso representou um aumento menor do que esperado pela população. Na época, ele alegou que haveria um grande impacto nas contas públicas se considerasse a inflação e o PIB.

Dessa maneira, o último aumento real do salário mínimo no país foi no ano de 2019. No período , o piso salarial subiu de R$954, para R$998, ou seja, R$8 a menos do que o presidente Michel Temer (MDB) havia proposto anteriormente. Quando Bolsonaro passou o piso de 2023 para $1.302, houve então um aumento real.

Salário mínimo ideal para uma família

De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita pelo Departamento Sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo ideal seria maior que o atual. Ele precisaria atender as necessidades básicas de uma família de quatro pessoas, ou seja, deveria ser de R$6.388,55.



O levantamento do Dieese é mensal, e considera alguns aspectos econômicos como o rendimento necessário para que o trabalhador, junto a sua família, possa arcar com as despesas mensais. Sendo assim, a pesquisa considera gastos como alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, etc.

Em conclusão, com o salário mínimo vigente no país, o trabalhador gasta cerca de 59,27% de sua renda mensal com a compra de produtos alimentícios básicos. Dessa maneira, ele sofre as consequências de uma pressão inflacionária todos os anos. O reajuste acima da inflação, considerando o PIB, representa um ganho real.

