Entendendo a Consolidação das Leis do Trabalho: Seguro-Desemprego, Décimo Terceiro Salário e Trabalho Intermitente

De forma geral, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é o conjunto de normas que regulamenta as relações de trabalho no Brasil. Uma vez que a CLT estabelece as regras para a contratação de empregados e os direitos e deveres de empregados e empregadores.

CLT: entenda o seguro desemprego, o décimo terceiro salário e o trabalho intermitente

É válido ressaltar que alguns aspectos referentes à reforma trabalhista de 2017 estão sob discussão quanto a possíveis mudanças, como a terceirização das atividades fins. Haja vista que alguns especialistas apontam que o trabalhador pode ter sido prejudicado com tal mudança.

Contudo, entenda como funcionam três importantes aspectos da CLT: o seguro desemprego, o décimo terceiro salário e o trabalho intermitente.

Seguro desemprego

Em suma, o seguro desemprego é um benefício que tem como objetivo auxiliar o trabalhador que foi dispensado sem justa causa a se manter até conseguir um novo emprego. Desta forma, o seguro-desemprego é pago em parcelas mensais e pode ser solicitado em até 120 dias após a demissão.

Assim sendo, para ter direito ao seguro desemprego, o trabalhador precisa ter trabalhado por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses antes da demissão, dentre outras definições para o recebimento do benefício. Além disso, ele não pode receber nenhum outro benefício previdenciário, como a aposentadoria.

Décimo terceiro salário

O décimo terceiro salário é uma gratificação paga aos trabalhadores no final do ano, correspondente a um salário mensal. Assim sendo, trata-se de um direito instituído em 1962, garantido pela CLT.

Desta maneira, o décimo terceiro salário deve ser pago em duas parcelas: a primeira, até o dia 30 de novembro, e a segunda, até o dia 20 de dezembro. De forma geral, tem direito ao décimo terceiro salário todos os trabalhadores com carteira assinada, inclusive os trabalhadores intermitentes.

Trabalho intermitente

O trabalho intermitente é uma modalidade de contratação prevista na reforma trabalhista de 2017. Assim sendo, esse tipo de trabalho permite que o trabalhador seja contratado para prestar serviços de forma esporádica, sem horário fixo e com remuneração por hora trabalhada.

Assim sendo, nesse tipo de contrato, o empregador deve convocar o trabalhador com pelo menos três dias de antecedência e informar qual será o período de trabalho.

Sobre a possível recusa do profissional

Além disso, o trabalhador tem o direito de recusar a convocação, mas se recusar mais de uma vez pode ser dispensado por justa causa. É válido ressaltar que o trabalhador intermitente tem os mesmos direitos trabalhistas dos demais trabalhadores, como férias e décimo terceiro salário.



Você também pode gostar:

Como funciona a CLT e os direitos do trabalhador?

A CLT foi criada em 1943 e estabeleceu um conjunto de normas que regulam as relações de trabalho no Brasil. Assim sendo, a CLT define as regras para a contratação de empregados, o registro em carteira, os direitos trabalhistas e as obrigações dos empregadores.

Entre os principais direitos dos trabalhadores previstos na CLT estão: jornada de trabalho de no máximo oito horas diárias e 44 horas semanais, descanso semanal remunerado e o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

A CLT abrange as férias anuais de 30 dias com acréscimo de um terço do salário, décimo terceiro salário, licença-maternidade de 120 dias e licença-paternidade de 5 dias. Além disso, a CLT também assegura o aviso-prévio de 30 dias antes da demissão sem justa causa, seguro desemprego, entre outros.

Os direitos e deveres da relação entre empregador e empregado

Além dos direitos previstos na CLT, os trabalhadores também têm direito a outras garantias, como o direito à greve. Além da liberdade sindical, o salário mínimo e a proteção contra discriminação e assédio.

Contudo, independentemente de possíveis mudanças, a CLT resguarda o trabalhador e é fundamental para que a relação de trabalho seja definida, considerando os direitos e seus deveres de ambas as partes.