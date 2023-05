Entendendo o Cálculo da Nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

O ENEM é considerado uma das provas mais importantes de todo o país. Todos os anos, milhares de estudantes fazem o exame em um dos centros de aplicação no Brasil.

As inscrições para a prova começam em menos de um mês e, dessa forma, é importante que você comece a se preparar para o ENEM 2023.

Para se preparar de forma adequada, você deve saber como a nota do ENEM 2023 será calculada. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o funcionamento da correção e a pontuação da prova do ENEM. Vamos conferir!

ENEM 2023: como a prova é corrigida?

A correção da prova do ENEM é feita por meio de um modelo matemático, o TRI (Teoria de Resposta ao Item). O método foi criado para fornecer uma pontuação mais justa do que a metodologia tradicional de correção, que simplesmente considera o número de questões que o candidato acertou. Com o TRI, pelo contrário, a pontuação do candidato não é determinada somente pela quantidade de respostas certas, mas sim pelo nível de dificuldade das questões que corretas e incorretas.

O TRI é um sistema que leva em conta a dificuldade das questões de acordo com os acertos e erros dos candidatos, ou seja, quanto mais estudantes acertam uma questão, mais fácil ela é considerada. Assim, no ENEM, acertar uma questão difícil vale mais pontos do que acertar uma questão fácil.

Além disso, a TRI também leva em consideração o padrão de respostas do candidato para detectar a coerência das mesmas. Assim, se você acertas todas as questões difíceis, mas erras todas as fáceis, o TRI irá detectar que as suas respostas são incoerentes e você irá perder ponto. Isso é feito para evitar que os candidatos “chutem” as respostas das questões.

ENEM 2023: como a pontuação é calculada?

A pontuação de um candidato do ENEM é calculada em dois passos diferentes.

O primeiro deles é o cálculo do número de acertos em cada uma das áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias). Cada pergunta recebe o mesmo peso e vale um ponto.

O segundo passo é o cálculo usando o método TRI, que leva em consideração o grau de dificuldade das questões da prova e o padrão de respostas do candidato.

Não podemos nos esquecer também da redação, que é corrigida por dois corretores, os quais atribuem notas de 0 a 200 em cada uma das cinco competências do ENEM.

Por fim, a nota final do candidato é calculada a partir da média ponderada das pontuações obtidas em cada uma das provas, incluindo a redação. A pontuação considera o peso específico de cada uma delas: a redação recebe, normalmente, peso 3.



Você também pode gostar:

ENEM 2023: principais datas

As inscrições para o ENEM 2023 poderão ser realizadas a partir do dia 5 de junho de 2023, em exatamente um mês. Os candidatos terão a oportunidade de se inscrever até o dia 16 de junho.

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. No primeiro dia, os candidatos irão responder 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Ainda, eles deverão também escrever uma redação. No segundo dia de provas, os candidatos deverão responder 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Por fim, a divulgação dos resultados do ENEM 2023 irá acontecer no dia 16 de janeiro de 2024.