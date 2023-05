Entendendo os “Valores Esquecidos” do Sistema do Banco Central: Uma Introdução ao SVR

O termo “dinheiro esquecido” se popularizou quando o Banco Central do Brasil (BCB) lançou o Sistema de Valores a Receber (SVR). Uma vez que a própria instituição se refere aos valores a serem resgatados pelos clientes, como valores esquecidos.

SVR: entenda o que são os “valores esquecidos” do sistema do Banco Central

O Sistema de Valores a Receber (SVR) é uma plataforma que permite que empresas e pessoas físicas consultem se possuem algum valor pendente em instituições financeiras. Em caso positivo, o sistema elaborado pelo Banco Central do Brasil (BCB) permite que o resgate seja solicitado.

Os valores chamados de esquecidos, são saldos bancários de contas inativadas, taxas estornadas, tarifas cobradas indevidamente em algum momento, contas fechadas com saldo positivo, consórcios inativados, entre diversas outras situações que retornaram ao cliente algum saldo na sua conta.

Muitos brasileiros não sabiam desses valores, já que a maior parte dos valores esquecidos são valores irrisórios. Entretanto, os dados oficiais do Banco Central do Brasil (BCB) demonstram que alguns resgates bem significativos financeiramente ocorreram.

Sistema lançado em 2022 e ajustado em 2023

O Sistema de Valores a Receber (SVR) foi lançado pelo Banco Central do Brasil (BCB) em 2022. Contudo, o sistema ficou indisponível e passou por ajustes para facilitar o resgate por parte do cidadão.

Desta forma, em março de 2023 o sistema foi normalizado e o valor liberado para consulta. Para saber se possui dinheiro esquecido e qual é o valor, é necessário acessar o sistema oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

Consultas para PF e para PJ

Para isso, acesse o site de consulta pública do valores a receber do Banco Central do Brasil (BCB). Digite o número do seu CPF e a data de nascimento, ou o CNPJ e a data de abertura da empresa, se for uma pessoa jurídica.

Se tiver algum valor a receber, irá visualizar uma mensagem informando o valor e a data de disponibilidade, bem como, se não possuir nenhum saldo, essa informação será visualizada na tela de acesso.

Como resgatar os valores?

Para resgatar o valor, se for o caso, o cidadão deve acessar novamente o Sistema de Valores a Receber (SVR), realizar a consulta com seu CPF ou CNPJ, e clicar na opção “acessar o SVR”.

A consulta integral só está disponível para quem possui a Conta Gov e na plataforma oficial. Além disso, é necessário que a sua conta seja nível prata ou ouro. Dessa maneira, poderá acessar o valor disponível e a instituição responsável pelo pagamento. Assim sendo, deverá escolher uma conta para receber o dinheiro.



Uma das novidades lançadas pelo Banco Central do Brasil (BCB) é a possibilidade de informar a chave Pix para receber os valores identificados. Após todo esse processo, a instituição financeira tem um prazo de até 12 dias para realizar o depósito na conta informada.

Cuidado com golpes

Assim como ocorre com muitos sistemas financeiros e informações popularizadas, o Sistema de Valores a Receber (SVR) também é utilizado por golpistas para diversas modalidades de ações de má-fé.

Por isso, desconfie sem receber algum contato informando que você possui valores a receber do Banco Central do Brasil. Porém, para isso, deve confirmar dados pessoais, senhas, ou ainda, realizar algum depósito para qualquer finalidade.

Esse tipo de contato é uma modalidade de golpe. O Banco Central do Brasil (BCB) não entra em contato com nenhum cliente para informar sobre valores ou buscar informações pessoais.

Acesso exclusivo via Conta Gov

O acesso ao sistema é exclusivo pela plataforma oficial do Sistema de Valores a Receber (SVR). Além disso, o cliente deve realizar todas as etapas de acesso na Conta Gov.

Assim sendo, caso tenha dúvidas, entre em contato com o Banco Central do Brasil (BCB). Portanto, não forneça dados e nem realize nenhum tipo de depósito por nenhum tipo de canal de contato.