Entrevista de Emprego: Estratégias Inovadoras e Eficazes

Dominar o seu currículo é importante para se preparar para a entrevista de emprego, entretanto, alguns outros pontos também direcionam o seu sucesso profissional. Assim sendo, confira algumas dicas importantes para se comportar na entrevista de emprego de forma objetiva e relevante!

Entrevista de emprego: dicas diferenciadas e objetivas

A preparação do candidato envolve alguns aspectos, sendo assim, é importante chegar no horário marcado para a entrevista de emprego, já que o atraso pode ser um fator excludente do processo seletivo.

Se a sua entrevista de emprego ocorrer de maneira online, certifique-se de que a ferramenta está funcionando normalmente alguns minutos antes do horário marcado.

Entrevista online ou pessoal?

É muito importante que o candidato se prepare para a entrevista online, tal como deve ocorrer em um processo presencial. Por isso, a sua postura, a sua vestimenta e o tom da sua voz são fatores a serem considerados em qualquer modalidade de entrevista de emprego.

Ainda que faça uma entrevista remota, informe-se sobre qual é o traje usual na empresa. Essa informação não precisa ser obtida diretamente, já que em um primeiro contato, o candidato pode não se sentir à vontade para realizar essa pergunta.

Conheça a empresa

Entretanto, é possível visitar o perfil da empresa na internet, acessando o seu site oficial, o perfil no LinkedIn e outras ferramentas para entender a cultura da empresa e, portanto, analisar qual é o traje a ser utilizado no processo seletivo.

Pesquise sobre a vaga para preparar suas respostas

Uma pesquisa sobre as atribuições do cargo oferecido pela empresa pode ser um diferencial para o candidato. Assim sendo, é possível analisar o site da empresa de forma detalhada, caso a vaga esteja disponível no site oficial.

Contudo, se a vaga for oferecida por uma empresa de consultoria, é possível pesquisar as atribuições do cargo de forma genérica, já que essa ainda é uma maneira de se preparar para direcionar suas respostas.

Todas as suas ações são passíveis de avaliação

Em uma entrevista de emprego presencial o candidato pode ser avaliado desde a sua chegada. Por isso, seja cordial e cumprimente o entrevistador com um firme aperto de mão.

O contato visual é importante na entrevista pessoal, assim como deve ocorrer na entrevista online. O candidato precisa manter contato visual e não deve interromper o entrevistador. Por isso, tenha atenção ao atraso de voz que pode ocorrer na internet, o delay.



Não fale de forma negativa sobre suas experiências profissionais anteriores

Nunca fale mal do seu empregador anterior, independentemente dos motivos pelos quais você saiu do seu emprego anterior. Não fale de forma negativa sobre a equipe, a gestão ou a cultura do seu antigo emprego.

Sempre direcione as informações quanto a esse tipo de questionamento para pontos profissionais. Visto que uma situação conflituosa com a equipe ou com colegas nunca será bem vista numa entrevista de emprego.

Tenha muito cuidado com informações sigilosas

É comum que durante a entrevista de emprego o candidato revele informações sigilosas de seus empregos anteriores. Pois, quando o entrevistador deixa o candidato muito à vontade, ele pode direcionar perguntas específicas, assim sendo, esse tipo de “falha” pode ocorrer por parte do candidato. Portanto, esse fato é comum, mas extremamente prejudicial.

Por isso, essa falha é praticamente uma maneira de se retirar do processo seletivo. Assim sendo, em hipótese alguma revele informações sigilosas sobre a empresa na qual trabalhou.

Esse é um tema muito específico, nem sempre praticado pelas empresas, mas é um ponto de atenção para o candidato.

Portanto, é importante que o candidato tenha atenção sobre a maneira como o entrevistador conduz a entrevista para evitar esse tipo de resposta, invalidando a sua participação no processo seletivo.