Escolas da Prefeitura de Penedo promovem Dia D de preparação para prova Saeb

Secom PMP

Estudantes, professores, coordenadores e gestores de todas as escolas da Prefeitura de Penedo participam nesta quarta-feira, 31 de maio, do Dia D de Preparação para o Saeb 2023, uma grande mobilização articulada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As atividades que acontecem regularmente dentro das salas de aula foram levadas para outros espaços do ambiente escolar, reunindo alunos e alunas de todos os anos, principalmente dos que estudam no 5º e no 9º ano do ensino fundamental.

Essas duas turmas farão a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que acontece entre 23 de outubro e 03 de novembro.

“Muito mais do que a preparação da prova, este é um momento de apresentar todas as sequências didáticas que estão acontecendo no planejamento dos nossos professores para, além dos nossos alunos se saírem bem nessa importante avaliação nacional, melhorar a qualidade da educação em nosso município”, explica a coordenadora da Semed Penedo, Keith Guimarães.

O Saeb é aplicado em todo o país a cada dois anos na rede pública e também na rede particular, esta em menor escala. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais.

Além disso, as médias de desempenho dos estudantes apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono apuradas no censo escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de cada unidade de ensino avaliada.

“No último Ideb, nós atingimos o segunda lugar na rede da Semed e as nossas metas para 2023 são 6,1 para os anos iniciais e 5,5 para os anos finais”, informa a diretora Silvaneide Lisboa sobre o avanço na qualidade de ensino da Escola Municipal Costa Mangabeira, agradecendo o empenho dos docentes e o apoio do Secretário da Semed, Luciano Lucena, e da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte