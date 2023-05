Escolha do Buffalo Bills, Dalton Kincaid, pode não ser uma estrela emergente, diz analista da NFL

Tele Buffalo Bills chegaram às manchetes depois de trocar dois pontos para selecionar Dalton Kincaidtight end de Utah, na primeira rodada do Draft da NFL de 2023. Analistas de toda a liga elogiaram a mudança, mas também alertam contra esperar demais de Kincaid em seu ano de estreia.

Apesar de ser chamado de “o melhor apanhador de passe puro em todo o draft” por Dane Brugler, do Athletic, é improvável que Kincaid tenha uma temporada de estreia como novato. Finalizações apertadas selecionadas na primeira rodada nos últimos 10 anos produziram apenas uma média de 37,7 recepções para 483,4 jardas e 2,9 touchdowns, indicando que Kincaid pode contribuir, mas não fazer a diferença imediatamente.

No entanto, A versatilidade de Kincaid e tamanho de 6 pés-4 e 242 libras pode dar Búfalo a borda que eles precisam. Kincaid jogou como wide receiver no ensino médio e acredita que pode ser o jogador versátil de que Buffalo precisa. “Eu sinto que você pode me alinhar no slot, na fila, você pode me espalhar”, disse ele.

O plano dos Bills para utilizar duas extremidades apertadas poderá dar mais um toque ao seu ataque, mas caberá ao coordenador ofensivo Ken Dorsey para encontrar uma maneira de trabalhar Kincaid em seu esquema. gerente geral de contas Brandon Beane falou sobre ter Kincaid em campo ao mesmo tempo que DawsonKnox, mas ele também insinuou que isso pode não acontecer imediatamente.

O papel de Kincaid no ataque é ainda por determinar, mas Beane vê seu talento no slot e o compara a Cole Beasley. Kincaid pode não ter uma temporada de 1.000 jardas, mas ainda pode ter um impacto significativo no ataque. Em 2005, Heath Miller pegou 39 passes para 459 jardas e seis touchdowns como um tight end novato no primeiro round, ajudando o ladrões ganhe o Super Bowl.

No geral, embora Kincaid possa não ter uma temporada de estreia como novato, sua versatilidade e tamanho podem torná-lo um contribuidor chave para o ofensa de contas na próxima temporada. as contas acabaram segundo em DVOA no ano passado, e com Kincaid, eles podem ter a vantagem de que precisam para superar o topo no AFC.