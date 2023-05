Espanhol Atacadista Inicia a Semana com Novas Oportunidades de Emprego em Todo o País

A Spani Atacadista, uma das maiores redes de atacado do país, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas, incluindo vendas, logística, RH e tecnologia. A empresa oferece diversos benefícios aos seus colaboradores, além de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Spani Atacadista abre novas oportunidades de emprego pelo país

A Spani Atacadista se preocupa em oferecer aos seus colaboradores benefícios que vão além do salário. Dentre as vantagens oferecidas pela empresa, destacam-se:

Plano de saúde e odontológico;







Vale transporte;







Vale alimentação;







Seguro de vida;







Convênio farmácia;







Participação nos lucros e resultados.

Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Assistente de Logística – São José dos Campos/SP;







Auxiliar de Produção – Caraguatatuba/SP;







Auxiliar de Limpeza – Guaratinguetá/SP;







Assistente de RH – Jacareí/SP;







Coordenador de Tecnologia da Informação – São José dos Campos/SP;







Gerente de Loja – Taubaté/SP;







Supervisor de Vendas – Caraguatatuba/SP;







Analista Fiscal – São José dos Campos/SP;







Analista de Desenvolvimento de Sistemas – Jacareí/SP;







Atendente de Loja – Jacareí/SP;







Operador de Empilhadeira – Guaratinguetá/SP;







Promotor de Vendas – Taubaté/SP;







Vendedor Externo – São José dos Campos/SP;







Auxiliar de Estoque – Jacareí/SP;

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas da Spani Atacadista podem acessar o site 123empregos e buscar pelas oportunidades disponíveis na empresa. É possível filtrar as vagas por área de atuação, cidade e tipo de contrato. Após encontrar a vaga desejada, basta clicar em “candidatar-se” e seguir as instruções para enviar o currículo.

Sobre a Spani Atacadista

Fundada em 1973, a Spani Atacadista é uma empresa 100% brasileira que atua no segmento de atacado e varejo, oferecendo produtos alimentícios, bebidas, higiene e limpeza, entre outros. Com mais de 40 lojas espalhadas pelo país, a empresa emprega cerca de 10 mil colaboradores e possui um faturamento anual de mais de R$ 3 bilhões.

Além de oferecer preços competitivos e produtos de qualidade, a companhia se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social. A empresa mantém diversas iniciativas em prol da comunidade, como a doação de alimentos e materiais escolares, além de programas de capacitação profissional para jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade.

